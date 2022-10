Neues Kapitel bei der Laserkommunikation

Von: Hanna von Prittwitz

Die neue optische Bodenstation auf dem Dach des DLR-Instituts für Kommunikation und Navigation. © hanna von prittwitz

An schneller und sicherer Laserkommunikation wird beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen seit Jahren geforscht. Diese Woche schlugen die Wissenschaftler ein neues Kapitel auf und eröffneten eine leistungsstärkere, optische Bodenstation.

Oberpfaffenhofen – Wenn sonst eher pragmatische Wissenschaftler beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen zum Sektglas greifen, dann gibt es wirklich Größeres zu feiern: Voller Stolz eröffneten am Mittwoch die Mitarbeiter des Instituts für Kommunikation und Navigation die „Optical Ground Station Oberpfaffenhofen – Next Generation“ (OGSOP-NG), die sich seit Kurzem auf dem Dach des Instituts befindet. Der Begriff „Next Generation“, nächste Generation, fiel öfter in den Reden der Gäste an diesem Feiertag. Schnelle und sichere Datenverbindungen, damit befassen sich die DLR-Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten. Im Zentrum stehen optische Satellitenlinks, die nicht nur für die Kommunikationsnetzwerke, sondern auch für die Quantenverschlüsselung elementar sind. Der Grundstein für die Bodenstation wurde bereits 2004 gelegt. Damals stand sie wirklich noch auf dem Boden, erst später wanderte sie auf das Institutsdach.

Geräuschlos gibt die Kuppel dann auf dem Dach den neuen Stolz der Wissenschaftler preis, ein Teleskop mit 80 Zentimeter Durchmesser. Das Licht wird über Spiegel direkt in ein Labor darunter geführt. Dies ermöglicht völlig neue Experimente. Johannes Prell, seit zehn Jahren beim DLR und seit vier Jahren mit dem Projekt befasst, erklärt das Prinzip für den Laien so: „Sie bekommen Glasfaser und verbessern damit ihre Empfangsqualität daheim. Wir haben nun sozusagen unsichtbare Glasfaser im All.“ Das ewige Herunterladen von Datenmengen, die dann auch noch verzerrt sind – Vergangenheit. In bodennahen Versuchen konnte das Institut bereits 2016 eine Übertragungsrate von 1,72 Terabit pro Sekunde erreichen und 2017 eine Übertragungsrate von 13.2 Terabit pro Sekunde. Diese Datenrate würde ausreichen, um ganz Westeuropa mit einer schnellen Internetanbindung zu versorgen. Mit der neuen Bodenstation sollen solche Versuche nun auch mit Satelliten durchgeführt werden.

Die Wissenschaftler wollen auch herausfinden, was der Kanal mit den sich ausbreitenden Laserstrahlen macht. Zum Herzstück des Teleskops gehört daher das Labor darunter. Dort gelangen die Laserstrahlen vom Teleskop direkt auf den sogenannten optischen Tisch, der voll ausgerüstet ist mit adaptiver Optik, einer Schlüsseltechnologie. Dort werden empfangene Störungen gemessen und mittels Spiegeln korrigiert, mal ganz banal ausgedrückt. Auch die Vorverzerrung zählt zu den Kernelementen für „uplinks“ zu geostationären Satelliten. „Die Bodenstation ist ein super Messinstrument für uns“, um bessere, leistungsstärkere und effizientere Systeme bauen zu können“, sagte Dr. Christian Fuchs, Abteilungsleiter Optische Satellitenlinks. Die nächste Generation also, und in den Augen der Wissenschaftler unabdingbar: „Zukünftig wird es immer wichtiger, Satelliten effizient miteinander zu vernetzen sowie den Datenaustausch zum Boden sicher und leistungsstark zu gestalten im Angesicht der immer größeren Datenmengen bei Kommunikation, Navigation und Erdbeobachtung ebenso wie vor dem Hintergrund knapper werdender Funklizenzen“, so die DLR-Vorstandsvorsitzende Prof. Anke Kaysser-Pyzalla.

Einen immer größeren Bereich nimmt auch die Quantenkommunitaktion ein, insbesondere der Quantenschlüsselaustausch. Quantenschlüssel sollen künftig genutzt werden, um die verschlüsselte terrestrische Übertragung so abzusichern, dass sie Angriffen durch Quantencomputer standhalten. Fuchs: „Das heißt, wir leisten da auch einen wichtigen Beitrag für die Cyber-Sicherheit.“