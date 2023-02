Nur noch ein Grünsinker Fest

Dicht gedrängt nahmen die Menschen am Gottesdienst des Grünsinker Festes im Sommer 2022 teil. Der Gottesdienst soll auch auf jeden Fall weiterhin stattfinden. © Dagmar Rutt

Die Gemeinde setzt wegen hoher Kosten den Rotstift an, daher soll es 2023 nur ein Grünsinker Fest geben - statt zwei. Der Tag des Ehrenamts soll auf jeden Fall stattfinden.

Weßling – Die Weßlinger bekommen auch heuer wieder ihr traditionelles Grünsinker Fest – allerdings aus Kostengründen nur an einem Wochenende. Ein positives Signal gab der Ausschuss für Gemeindliches Leben auch für den Tag des Ehrenamts. Allerdings setzte das Gremium für beide Veranstaltungen in Sachen Ausgaben den Rotstift an.

Viele Weßlinger sind mit den Grünsinker Festen aufgewachsen. Bürgermeister Michael Sturm hatte dort „vor 40 Jahren“ sogar sein erstes Taschengeld verdient, erinnerte er sich in der jüngsten Sitzung des Ausschusses. Ob die Kommune damals der Veranstaltung finanziell unter die Arme gegriffen hat, wusste er nicht. Aber er wusste, dass die Kommune heuer für beide Wochenenden 12 700 Euro gezahlt hat.

Alleine die Gema schlug mit 1000 Euro zu Buche, rechnete Sturm vor. Das Zelt kostete 1000 Euro und die Elektrik 500 Euro, war in einer Excel-Tabelle unter anderem aufgelistet. Heuer waren die Kosten für das Dorffest auf 10 400 Euro beziehungsweise mindestens 7000 Euro angesetzt. Organisator war und ist der Wirtschaftskreis Weßling BDS Gewerbeverband Bayern.

„Ziel ist es, dass sich die Feste langfristig selbst tragen“, reagierte Gewerbereferentin Christina Mörtl-Diemer (CSU) auf den Hinweis, dass einige Vereine ihre Veranstaltungen aus eigener Tasche bezahlen. Der Ausschuss einigte sich angesichts der schwierigen Haushaltslage einstimmig darauf, das Grünsinker Fest nur an einem Wochenende zu feiern – zumindest vorläufig. Ob die Veranstaltung schon am Freitagabend startetet, am Samstag aufgeräumt wird, um am Sonntag ins Finale zu gehen, oder Samstag und Sonntag läuft, ist noch offen. Auf gar keinen Fall verzichten wollten die Räte auf den Gottesdienst am Sonntag unter freiem Himmel.

Uneins war sich die Runde über Sturms Vorschlag, ein zweites Fest „in abgespeckter Form“ eventuell nur mit einem Grill und einem Waschbecken zu organisieren. Musiker Claus Angerbauer (SPD) regte an, dass man „mit der Gema bezüglich der Preise“ verhandeln sollte. Am Ende nahm Mörtl-Diemer ein Budget von 5000 Euro für das Grünsinker Fest zum Wirtschaftskreis mit.

Ebenfalls Einigkeit herrschte darüber, dass der Tag des Ehrenamts stattfindet. „Das Ehrenamt ist gerade in Zeiten knapper Kassen wichtiger denn je“, gab Sturm zu bedenken. Allerdings wird das Budget von 3200 Euro für Essen und Trinken sowie Werbung auf 1500 Euro mit reduzierter Verköstigung gekürzt. Sebastian Grünwald (Grüne) brachte eine Spendenbox ins Gespräch, die auf der Veranstaltung aufgestellt wird und den einen oder anderen Euro in die Kassen spülen könnte. Der Termin am 17. Juni steht schon fest – und Sturm appellierte an die Vereine, dass sie sich an ihren im gemeindlichen Veranstaltungskalender eingetragenen Termin dafür auch halten. Denn eine Gegenveranstaltung wäre sozusagen Konkurrenz im eigenen Haus. Beide Entscheidungen müssen noch vom Weßlinger Gemeinderat bestätigt werden. (mk)