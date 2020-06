„Homeoffice“ mit Draht ins All

Seit Monaten tüftelten Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen an Versuchen, die auf der Internationalen Raumstation ISS durchgeführt werden sollten. Von Toulouse aus hätten sie die Arbeiten begleitet. Covid-19 jedoch machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Reisen war unmöglich, die ganze Sache drohte zu platzen. Die Standortnachbarn des Raumfahrtkontrollzentrums jedoch halfen aus: Sie richteten dort ein Homeoffice der ganz besonderen Art ein. Eins mit direktem Draht ins All.

Oberpfaffenhofen – Seit Monaten tüftelten Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen an Versuchen, die auf der Internationalen Raumstation ISS durchgeführt werden sollten. Von Toulouse aus hätten sie die Arbeiten begleitet. Covid-19 jedoch machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Reisen war unmöglich, die ganze Sache drohte zu platzen. Die Standortnachbarn des Raumfahrtkontrollzentrums jedoch halfen aus: Sie richteten dort ein Homeoffice der ganz besonderen Art ein. Eins mit direktem Draht ins All.

Seit 2015 befindet sich an Bord der ISS das Plasmakristall-Labor PK-4 im europäischen Columbus-Modul. In diesem wollte die DLR-Forschungsgruppe eine einwöchige Versuchsreihe zum Thema Materialphysik durchführen lassen – von dem russischen Kosmonauten Anatoli Ivanishin. Üblicherweise sitzen Mitarbeiter der Forschungsgruppe dann im CADMOS-Kontrollzentrum in Toulouse. Nun mussten sie sich etwas anderes ausdenken, denn verloren geben wollten sie die Arbeit keinesfalls.

„Wir haben uns ziemlich früh überlegt, wie wir das Problem lösen könnten“, erzählt Flugdirektor Marius Bach im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Er ist Flugdirektor und Leiter für das „ISS Increment 63“. Das heißt, er ist dieses Jahr von April bis Oktober quasi die Schnittstelle zwischen der europäischen Weltraumorganisation Esa und den Wissenschaftlern. „Die Esa hat das Kontrollzentrum in Toulouse als verantwortliches Zentrum für die Plasma-Versuche festgelegt. Daher fliegen unsere Forscher üblicherweise nach Toulouse“, sagt Bach. Stattdessen nahmen die vier Mitarbeiter für die Plasma-Versuche kurzerhand im Columbus-Hauptkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen Platz. Gemeinsam, von Oberpfaffenhofen und Frankreich aus, erhielt Kosmonaut Ivanishin nun die Anweisungen für die Versuchsreihe.

„So was geht nur von einem Kontrollzentrum aus“, erklärt Bach. Für diese Art von Kommunikation sei ein gesicherter Raum unabdingbar. „Das ist auch eine Sicherheitsfrage. Das lässt sich nicht im Wohnzimmer einrichten.“ Nur im Kontrollzentrum seien alle technischen Zugangsmöglichkeiten gegeben. Der Vorteil war in diesem Fall die Standortnähe: DLR-Wissenschaftler und Kontrollzentrum sind in Oberpfaffenhofen nur wenige Meter Luftlinie voneinander entfernt. „Man kennt sich.“

Wenige Meter Luftlinie entfernt begleitete entsprechend auch Dr. Hubertus Thomas die Versuchsreihe. Er ist Leiter der Forschungsgruppe und wissenschaftlich verantwortlich für PK-4. Und erleichtert, dass die monatelange Arbeit nicht vergebens war. „Das hat alles gut funktioniert“, sagt er. Die Versuche hättem ohne Probleme durchgeführt werden können. Marius Bach saß auch nicht direkt im Kontrollzentrum, sondern an der Beermahd in Hechendorf. Mit Telefonen und Computern ausgerüstet, begleitete er das Prozedere. Dank eines Videostreams der Nasa konnte er sich per Internet ins Geschehen einloggen. „Den Link hat die Nasa sofort wegen Corona eingerichtet“, sagt er. „Das hat gut geklappt, selbst hier von Hechendorf aus.“

Und falls die Technik dann doch in die Knie ging, halfen Kollegen im Kontrollzentrum in Moskau aus. Die Daten reisten somit vom All über Houston (USA) und Oberpfaffenhofen nach Toulouse und wieder zurück. „Wir haben die neue Ressource gut genutzt“, findet Thomas, der seit 2014 beim DLR in Oberpfaffenhofen arbeitet. Corona habe damit auch beim DLR mit Blick auf die Digitalisierung für Veränderungen gesorgt. „Das DLR wandelt sich“, sagt Thomas.

Natürlich gibt es auch zu der wissenschaftlichen Arbeit noch mehr zu sagen. Plasma ist ionisiertes Gas, rund 99 Prozent der sichtbaren Materie des Weltalls ist daraus beschaffen. Sterne und Sonne bestehen aus Plasma. Sind in dem leitfähigen Gas zusätzlich Staubteilchen oder andere Mikropartikel enthalten, werden diese hoch aufgeladen und es entsteht ein so genanntes „komplexes Plasma“. In der Schwerelosigkeit können sich die Teilchen frei im Raum ausbreiten und bilden dreidimensionale Kristallstrukturen. Die Teilchen verhalten sich dabei ähnlich wie Atome in einem Festkörper oder einer Flüssigkeit.

Die Aufzeichnungen des Plasmakristall-Labors PK-4 machen diese Vorgänge sichtbar. Aktuelle Strömungsversuche beispielsweise helfen dabei, die Ausbreitung von Schockwellen besser zu verstehen. Zusätzlich untersuchte das Forschungsteam die dynamischen Strukturen von Plasmakristallen. Kosmonaut Ivanishin nutzte dazu eine neue Experimentmöglichkeit, um Plasmakristalle zu zerstören. Er schaltete den Strom an der Plasmakammer aus, um die Gasentladung zu stoppen, und schaltete den Strom dann sofort wieder an. In der tomografischen 3D-Aufzeichnung können die Forscher genau nachvollziehen, wie die Plasmakristalle dadurch schmelzen und rekristallisieren, wenn die Ladung wieder aktiviert wird.

Die Auswertung der Daten für die Plasma-Versuche wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Planung der nächsten Versuchsreihe auf der ISS ist derweil längst angelaufen. Ob die Experimente, die Ende September durchgeführt werden sollen, wieder aus Oberpfaffenhofen betreut werden, hängt von den aktuellen Corona-Beschränkungen ab. Thomas: „Eine sehr gute Alternative ist es allemal.“