Nächster Halt Flughafen - Bus X910 fährt jetzt direkt über den Airport

Der Expressbus X910 (Weßling-Großhadern) fährt ab sofort direkt über das Gelände des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen. Durch den Bau einer neuen Straße spart das fünf bis sieben Minuten Fahrzeit - mindestens.

Oberpfaffenhofen – So eine Buslinie gibt’s in Europa wohl kein zweites Mal: Der Expressbus X910 (Weßling-Großhadern) fährt seit Montag über das Gelände des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen, keine 50 Meter von der Start- und Landebahn entfernt, vorbei an Flugzeughangars und Fertigungshallen. Dadurch soll sich die Fahrzeit der Linie zwischen fünf und sieben Minuten verkürzen – mindestens.

Zur offiziellen Jungfernfahrt am Montagabend traf sich eine ganze Busladung von Gästen an der Haltestelle Gewerbegebiet Süd in Gilching, darunter Landrat Karl Roth, die Bürgermeister Dr. Brigitte Kössinger (Gauting) und Michael Muther (Weßling), Kreisverkehrsmanagerin Susanne Münster, der MVV-Geschäftsführer Dr. Bernd Rosenbusch, Professor Christian Juckenack vom Flughafenbetreiber Triwo sowie Vertreter von Firmen und Einrichtungen rund um den Flughafen.

Aus Großhadern, Neuried und Gauting kommend fuhr der X910 bislang aus dem Gewerbegebiet Gilching-Süd auf die A 96 bis Oberpfaffenhofen, um dort Anschluss an den Flughafen, die Firmen des Asto-Parks, das DLR und Weßling zu haben – ein umständlicher und zeitraubender Weg, da die Strecke vor allem im Berufsverkehr oft überlastet ist. Seit Montag fährt der Bus von Gilching-Süd weiter geradeaus und über eine neu asphaltierte Straße bis zum Flughafenzaun.

Dort gibt es die neue Haltestelle „Sonderflughafen Ost“, die für einige der rund 1700 auf dem Flughafengelände tätigen Beschäftigten bereits attraktiv ist, um zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen. Die Busfahrer – das Unternehmen Watzinger hat 70 extra schulen lassen – nehmen zudem Kontakt mit der Pforte auf, die wiederum die Busse aufs Flughafengelände lässt. Anhalten und aussteigen ist auf dem nun folgenden, etwa zwei Kilometer langen Stück nicht erlaubt. Lediglich wenn die Ampel unweit der Start- und Landebahn Rot zeigt, muss der Bus stoppen und den Flugzeugen die Vorfahrt lassen. An der Claude-Dornier-Straße unweit der offiziellen Flughafeneinfahrt ist die nächste Haltestelle. Von dort aus verkehrt der X910 auf der bekannten Route über das DLR nach Weßling – und natürlich auch wieder zurück.

„Damit wird der X910 noch schneller als er ohnehin schon ist“, freute sich Landrat Roth darüber, dass alle Beteiligten gemeinsam das Projekt hinbekommen hätten. Vor allem Juckenack und Asto-Geschäftsführer Dr. Bernd Schulte-Middelich hätten immer wieder auf die Optimierung der Linie gedrängt, sagte Roth. Mobilität für die Mitarbeiter sei ungeheuer wichtig, sagte Juckenack. Und vor allem von den jungen Leuten hätten längst nicht mehr alle ein Auto. Die Reaktivierung des S-Bahn-Halts Weichselbaum sei nun der nächste wichtige Meilenstein für eine bessere Anbindung des DLR und von Firmen wie Ruag, 328, Lilium oder Torqeedo.

Während das noch Zukunftsmusik ist, dürfte sich eine Kinderkrankheit vermutlich schnell abschaffen lassen. Im Gewerbegebiet Gilching-Süd fehlt nämlich noch die Haltestelle ortsauswärts. „Das sollte kein Problem sein“, sagte Bürgermeister Manfred Walter gestern auf Anfrage. „Wir waren bislang nicht eingebunden. Aber wenn der Landkreis eine Bushaltestelle haben möchte, kriegt er die Fläche von uns.“

Der X910 verkehrt montags bis freitags zwischen 5.14 und 22.14 Uhr ab Großhadern und zwischen 5.40 und 22.40 Uhr ab Weßling.