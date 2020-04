Radlerin schwer verletzt

Eine 46-Radlerin aus dem Landkreis Starnberg hat sich am Mittwoch bei einem Unfall in Oberpfaffenhofen schwer verletzt. Sie war mit ihrem Rad auf Split ausgerutscht.

Oberpfaffenhofen – Reste des Streuguts aus der Winterzeit wurden ihr zum Verhängnis: Eine 46-jährige Rennradfahrerin aus dem Landkreis Starnberg ist am Mittwoch gegen 18 Uhr bei einem Unfall in Oberpfaffenhofen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr die Frau mit ihrem Ehemann die Argelsrieder Straße in Richtung München. Beim dortigen Kreisverkehr wollte die 46-Jährige mit ihrem Rennrad auf den gemeinsamen Fuß und Radweg abbiegen,. Dabei geriet sie auf Split. Das Hinterrad rutschte weg und die Frau stürzte. Obwohl sie einen Helm trug, erlitt die Frau erhebliche Verletzungen im Gesicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.