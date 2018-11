Weiteres DLR-Institut für Oberpfaffenhofen

Das DLR in Oberpfaffenhofen wird weiter ausgebaut. Der Haushaltsausschuss des Bundestages will 14 Millionen Euro für ein Quantentechnologie-Kompetenzzentrum zur Verfügung stellen.

Oberpfaffenhofen - Ein weiteres Institut wird sich beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen ansiedeln. „Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die Mittel für die Gründung eines Quantentechnologie-Kompetenzzentrums in Oberpfaffenhofen bereitgestellt. Mit 14 Millionen Euro unterstützt der Bund die technologischen Entwicklungen für künftige Galileo-Satellitengenerationen“, teilte der für den Landkreis Starnberg zuständige Bundestagsabgeordnete Michael Kießling (CSU) am Freitag mit.

„Das ist ein großer Erfolg für unsere Region. Wir können stolz darauf sein, solch einen absoluten Zukunfts-Standort bei uns zu haben“, sagte Kießling. Nun sei es am Freistaat Bayern, der einmalige Anfangsinvestitionen für den Aufbau des Instituts erbringen und sich zu zehn Prozent an den laufenden Betriebskosten beteiligen müsse.

Der FDP-Abgeordnete Karsten Klein wies per Pressemitteilung darauf hin, dass der Bundestag noch zustimmen müsse. Sobald der Freistaat Bayern seine Zusage über die Übernahme der Aufbaufinanzierung und die laufende jährliche Finanzierung gebe, könne mit dem Aufbau des neuen Instituts begonnen werden. Auch FDP-Kreischefin Britta Hundesrügge meldete sich zu Wort: „Die Staatsregierung muss jetzt schnell handeln, damit das neue Institut möglichst bald seine Arbeit aufnehmen kann.“

