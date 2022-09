Sportfest auf dem auf dem Flugfeld des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen

Sportwagen-Schau, Demo-Wettkämpfen und Modell-Flugshow

Das hat es noch nie gegeben: Am kommenden Sonntag steigt auf dem Flugfeld des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen ein Sportfest mit Sportwagen-Schau, Demo-Wettkämpfen und Modell-Flugshow. Los geht’s um 10 Uhr, jeder ist willkommen.

Oberpfaffenhofen – Üblicherweise gelangt Otto-Normalverbraucher nicht so leicht auf das Flugfeld des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen. Am kommenden Sonntag aber ist er eingeladen: Zu einer Sportveranstaltung, die es in der Größenordnung dort noch nie gegeben hat. „Das ist das erste Mal, dass wir in dieser Region so ein Ereignis organisieren. Wir freuen uns über jeden, der neugierig ist und kommt“, erklärt Veranstalter Wolfgang Fousek. Und betont: „Die Großveranstaltung in Oberpfaffenhofen wurde in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der umliegenden Gemeinden und den Eigentümern des Flughafens organisiert.“

Das Rollfeld des Flughafens hat Fousek für die Veranstaltung in drei Sektionen aufgeteilt, insgesamt spielt sich das ganze Spektakel auf rund 10 000 Quadratmetern ab. In Sektion A befindet sich ein Parcours für Skiroller, E-MTB- Trial, Supermoto und Kunstrad-Fahrer. Im Zehn-Minuten-Takt können die Besucher diese Disziplinen dort verfolgen. Die Wintersportler zeigen, wie sie sich auf Skirollern auf die Saison vorbereiten. Der Trial-Bike-Champion Andreas Strasser aus Dachau zeigt Einlagen ähnlich wie der Olchinger Speedway-Champion Martin Smolinski mit seinen „Show-Runs“. Supermoto-Fahrer wie Weltmeister Marc-Reiner Schmidt trotzen der Flieh- und Schwerkraft, Kunstradler vom RSV Schleißheim demonstrieren Ästhetik und Akrobatik.

In Sektion B stellen Händler und Gastronomen aus. Im Fahrerlager in Sektion C präsentieren Vereine wie der Mini Club München und der Harley-Club Munich Chapter ganz besondere Schätze.

Flugshows mit spektakulären Düsenjet- und Helikopter-Modellen finden um 10, 12, 14 und 16 Uhr statt. Legenden des Motorsports wie der Ford GT40, Porsche 917, „alte“ F1-Fahrzeuge und spektakuläre Nascar-Boliden sind in Sektion C und bei ihren Demo-Runden über das Gelände zu bewundern. Das Formula-Student-Team „TUFAST“ von der TU in Garching mit seinen Nachwuchsingenieuren setzt seine beiden „Mini F1“ ein. Ziel dieses Studienzweiges ist auch die Erprobung neuer Technologien. Die Bundeswehr informiert mit einem Karrierecenter über Berufsmöglichkeiten.

Auch kleine Besucher können sich amüsieren. Es gibt ein Kinderparadies mit Bungee-Trampolin, Bull-Riding, großer Hüpfburg, Karussell und Eisenbahn. Vertreten sind auch mehrere Food-Trucks und das Starnberger Brauhaus.

3000 Tickets für Sportfest auf Gelände des Flughafens

Aus logistischen Gründen gibt es insgesamt 3000 Tickets. Ein Tagesticket für Erwachsene kostet 20 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen 10 Euro, Familienkarten kosten 40 Euro. Wer will, kann auch zwei Runden in einem echten Rennwagen drehen: Das Vergnügen kostet 50 Euro, das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Tickets werden vor Ort auf dem Gelände verkauft. Weitere Informationen gibt es unter sportfest-oberpfaffenhofen.de.

Fousek veranstaltet Sportfeste dieser Art seit Jahren. Er gibt aber zu, dass er in diesem Fall schon die ein oder andere bürokratische Hürde hätte nehmen müssen. „Mein erstes Gespräch dazu fand vor etwa acht Monaten statt“, sagt er. Wie auch immer, die Sause steigt. Das Fest dauert von 10 bis 18 Uhr. Der Flughafen ist nach Angaben eines Sprechers ab Samstag, 15 Uhr, gesperrt. Die erste Maschine hebt dann erst wieder am Montag ab.