Ostereier färben auf Ukrainisch

Eine große Runde traf am Mittwoch im Weßlinger Seehäusl zusammen, um Ostereier zu wachsen. Mit einem zarten Wachskännchen (Bild unten rechts) wird heißer Wachs aufgetragen. Später bleiben diese Stellen weiß. Die Wachstechnik lässt sich bis zur Perfektion betreiben, wie die beiden Kunstwerke auf dem Bild unten links zeigen. © M. Schönwälder(1)/ hvp

Konzentrierte Stille herrschte am Mittwochmittag im Seehäusl in Weßling. Mit gesenkten Köpfen saßen rund zehn Menschen über gekochten weißen Eier, um sie in zarter Handarbeit mit Wachs zu verzieren. Angeleitet wurden sie dabei von einer jungen Frau aus der Ukraine. Auch dort hat das Färben der Eier zum Osterfest Tradition.

Weßling - Batikkännchen, sogenannte Tjantings, gibt es auch hierzulande. In ein an einem Stil befestigtes Metallgefäß wird heißes Wachs eingefüllt und damit dann der Stoff bearbeitet. In der Ukraine werden mit ungleich filigraneren Tjantins die Eier verziert. Nataliia Shpuliar, Psychologin aus dem Westen der Ukraine, erklärte in Englisch die Technik. Dort, wo auf den Eiern die Wachsmuster aufgebracht werden, nehmen sie später keine Farbe mehr an. Das Wachs wird dann heruntergekratzt.

Dieses Wachsen der Eier lässt sich bis zur Perfektion betreiben, was die Kunstwerke beweisen, die schon auf dem Tisch liegen. Zarteste Ornamente und Symbole schmücken die Eier. Dabei habe jede Region eine andere Symbolik, erklärt Nataliia Shpuliar. Auch hierzulande werden Eier gewachst. In der Ukraine scheint das Färben der Eier eine wichtigere Tradition zu sein. „Am Ostersamstag kommt unsere Familie zusammen, um die Eier zu verzieren“, erklärt die junge Psychologin. „Ich liebe einfach die Arbeit mit den Händen“, sagt sie und erklärt, dass diese Ostereierkunst vor allem in der Westukraine Tradition hat.

Ulrike Roos und die anderen Teilnehmenden sind beeindruckt. „Die Kunstausbildung hat an den Schulen in der Ukraine einen hohen Stellenwert“, weiß Roos. Die Menschen seien besonders kunstfertig, was auch bei den Malkursen, die sie mit Geflüchteten organisiert, zum Tragen kommt. In der Runde sitzen neben Seniorinnen und Senioren denn auch weitere Flüchtlinge, allerdings aus der Ostukraine, die zwar noch nie mit Wachs Ostereier verziert haben, aber dennoch größtes Geschick im Umgang mit dem zarten Werkzeug haben. Die feinen Kännchen gibt es in diesen Breiten übrigens nicht zu kaufen, wie Bärbel Dähne-Külzer von der NBH Weßling verrät. „Aber man kann auch Nadeln nehmen.“ Ulrike Roos freute sich über die große Runde. „Es ist einfach auch wichtig, sich auf etwas ganz anderes zu konzentrieren, an etwas anderes zu denken“, sagt sie.