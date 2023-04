Piktogramme statt Texte

Diese grünen Tafeln am Ufer des Weßlinger Sees sollen demnächst ersetzt werden, weil sich kaum jemand die Mühe macht, die Texte zu lesen. © Michèle Kirner

Die Tafeln mit den ellenlangen Texten über die Verbote am Weßlinger See werden ausgetauscht. Künftig sollen Piktogramme darauf hinweisen, was in und am See nicht gemacht werden darf. Das und noch mehr besprach der Umweltausschuss bei seiner jährlichen Seeumrundung.

Weßling – Der Weßlinger See ist ein Naherholungsgebiet für viele Menschen. Aber wo viele Menschen sind, braucht es Regeln. Was erlaubt ist und was nicht, steht am Seeufer ausführlich in weißer Schrift ellenlang auf fünf grünen Aluschildern – so ausführlich, dass kaum einer liest, was da steht. Während der Seeumrundung am Mittwoch sprachen sich die Mitglieder des Weßlinger Umweltausschusses deshalb dafür aus, die Beschilderung zu ersetzen. Vorgesehen sind stattdessen sogenannte Piktogramme, die in Bildern etwa darauf hinweisen, dass Hunde an die Leine gehören und Lagerfeuer nicht erwünscht sind – und anstelle des sperrigen Satzes „Es dürfen keine Tonwiedergabegeräte betrieben werden“ könnte eine durchgestrichene Soundbox auf einen Blick für Klarheit sorgen. Kosten würde die Umstellung rund 1500 Euro.

An der Rossschwemme, dem südlichen Bereich neben dem Eingang zum Fuß- und Radweg „Am Seefeld“, diskutierte die Runde zudem über Bäume und Sträucher, die am Ufer entfernt werden sollen. Schließlich mag auch ein Biotop gepflegt werden. Allerdings müsse immer darauf geachtet werden, wie viel zurückgeschnitten wird. „Wenn nichts mehr da ist, steigen die Menschen hier in den See“, sagte Bürgermeister Michael Sturm. Das konnte Anwohnerin Petra Risch bestätigen. Sie spreche immer wieder Besucher an, die durch das Schilf zum Wasser trampelten. „Die meisten sind verständig“, sagte sie und schlug vor, das bestehende Hinweisschild zu ersetzen.

„Ich bin ein Biotop, bitte schütze mich“, schüttelte daraufhin Peter Weiß (FW) spontan einen möglichen Text aus dem Ärmel. Bis 2020 seien an der Stelle auch die Mähboote ins Wasser gelassen und wieder herausgenommen worden, sagte Bauamtsmitarbeiter Matthias Augustin auf Rückfrage des Starnberger Merkur. Jetzt können sie ihre Ernte am Wasserberghäusel über die Liegewiese ausbringen. Allerdings lasse die angespannte Haushaltslage es nicht zu, dass ein Mähboot heuer in See steche, so Augustin. Am Ufer gegenüber vom Hotel „Sopherl am See“, wie der ehemalige Seehof inzwischen heißt, soll ebenfalls das eine oder andere Gebüsch entfernt werden, damit die Gäste einen freien Blick auf die andere Seeseite haben.

Eine längere Denkpause legte der Ausschuss am Karpfenwinkel ein. Mit dem Kopf im Nacken betrachteten die Gemeinderäte eingehend die Holzbalken, die den Hang sichern sollen. „Die Straße ist hier an der tiefsten Stelle, und wenn der Gully voll ist, fließt das Wasser hangabwärts“, erklärte Augustin. Hinzu kämen Radfahrer, die sich an dieser Stelle gerne Mal bergab stürzten. Dagegen ist vorläufig eine Absperrung angebracht, langfristig soll eine Bepflanzung die Bergabfahrt verhindern.

Michèle Kirner