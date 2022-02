Provisorischer Mobilfunk-Mast am Adelberg in Weßling.

Von: Peter Schiebel

Einen Mobilfunkmast bekommt die Gemeinde Weßling am Adelberg. (Symbolfoto) © dpa

Die Gemeinde Weßling will die Mobilfunkversorgung sicherstellen. Die Konsequenz: ein neuer Mast am Adelberg. Es handelt sich allerdings um ein Provisorium.

Weßling – Kaum ein Thema ist im ohnehin diskussionsfreudigen Weßling in den vergangenen Jahren so emotional besprochen worden wie die künftigen Standorte für Mobilfunkanlagen. Umso aufmerksamer dürften viele Bürger diese Arbeiten verfolgen: Am Dienstag beginnen Fachleute im Auftrag des Mobilfunkanbieters Telefonica damit, einen provisorischen Sendemast am Adelberg zu errichten. Das teilte die Gemeinde mit.

Zunächst stehen Erdaushubarbeiten an, kommende Woche soll dann der Gittermast errichtet werden. Er darf laut Vertrag mit der Gemeinde eine maximale Höhe von 36 Metern haben. „Diese wird zu Beginn aber nicht ausgenutzt“, erklärte Geschäftsleiterin Astrid Kahle gegenüber dem Starnberger Merkur. Die Höhe sei aber erforderlich, falls ein zweiter Anbieter die Anlage auch nutzen wolle. Der temporäre Mast ersetzt die ebenfalls provisorische Anlage, die bislang neben dem Neubau auf dem Areal des ehemaligen Gasthofs „Post“ aufgestellt war. Diese werde abgebaut, weil demnächst die Nutzung des Neubaus beginne, erklärte Kahle. „Mit der Errichtung des Provisoriums sollen Netzausfälle, wie es sie in der Vergangenheit bereits gegeben hat, verhindert werden.“

Was der Gemeinde ganz wichtig ist: „Der Standort der temporären Anlage am Adelberg entspricht nicht genau dem des finalen Mobilfunkmasts, sondern liegt etwa hundert Meter davon entfernt.“ Die Anlage jetzt sei topografisch etwas höher gelegen, ergänzt Kahle. Sie sei dort aber einfacher zu errichten und zu erschließen. Auch müssten dafür keine Bäume gefällt werden. Die Nutzung der Anlage ist auf knapp drei Jahre bis zum 31. Dezember 2024 befristet. Den Vertrag hatte der Gemeinderat vorige Woche in nicht öffentlicher Sitzung abgesegnet.

Mit einer digitalen Infoveranstaltung am Montag, 21. Februar, um 19 Uhr, möchte die Gemeinde allen Bürgern die Möglichkeit geben, sich umfassend über das Thema zu informieren und Fragen zu stellen. Eine Online-Teilnahme ist über den Link meet.gemeinde-wessling.de/mobilfunk möglich. Weitere Informationen sind auf gemeinde-wessling.de/rund-um-wessling/mobilfunk zu finden.