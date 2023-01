Rechts vor links und Kopfsteinpflaster

Weßlings Hauptstraße soll überplant werden. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Gemeinde Weßling hat einiges unternommen, um die Autofahrer zu vergraulen – doch der Verkehr rollt trotz Tempo 30, aufgeschraubten Nasen und Inseln unverändert über die Hauptstraße. Die Lösung soll eine Überplanung der Ortsdurchfahrt bringen.

Weßling – Wie lässt sich der Verkehr auf Weßlings Hauptstraße beruhigen? Franz Damm vom Planungsbüro „Keller und Damm“ stellte in der Weßlinger Gemeinderatssitzung diese Woche seine Ideen zur Überplanung vor. Aufs Reißbrett schaffte es allerdings erst ein Teilbereich von der Ausfahrt der Bahnhofsunterführung bis zur Mariensäule (wir berichteten). Ziel sind Plätze mit „mehr Aufenthaltsqualität“ (Damm). Außerdem soll die Durchfahrt durch rechts vor links, Verschwenkungen, Bäume, Kopfsteinpflaster, eine engere Fahrbahn und mehr bestenfalls so gestört werden, dass die Autofahrer freiwillig auf die Umfahrung ausweichen.

Mit der „im Ort nicht üblichen Baumalleeoptik“ konnte sich Günther Schöpp (CSU/BG) allerdings nicht so wirklich anfreunden. Clemens Pollok (Grüne) ergänzte, dass man die komplette Planung „auf jeden Ort anwenden könnte“. Er befürchtete, dass damit „der Dorfcharakter unter die Räder“ komme. „Gott sei Dank entsteht eine Allee“, konterte Peter Weiß (FW) und schwärmte von „Schattenspendern“ und „Lebensraum“, der sich durch das Grün entwickeln könne. Christina Mörtl-Diemer (CSU) stieß sich an den Rinnen, die die von acht auf 6,5 Meter reduzierte Fahrbahn vom Gehsteig trennen. „Ich finde das für Fußgänger gefährlich“, argumentierte sie.

Komplett aus der Welt schaffen konnte Damm die Bedenken nicht, denn selbst wenn „das im Alltag in zahlreichen Städten gut funktioniert“, verleite die Rinne vielleicht den einen oder die andere dazu, tatsächlich „mal schnell zum Warten auf den Gehweg auszuweichen“. Der Städteplaner war allerdings der Meinung, dass gerade das Fehlen der klaren Abgrenzung die Autofahrer zum langsamfahren animiere und setzte auf eine Umerziehung der Straßennutzer – was Klaus Angerbauer (SPD) angesichts der Gefahr gerade für Menschen mit Behinderung in Frage stellte. „Eine Veränderung der Fahrweise reicht nicht“, betonte der blinde Musiker.

Rasso von Rebay (FW) konnte mit einer Vergrößerung der Einfahrt zum Hans-Schottenhamel-Gassl nicht leben. „Es gibt keine Wendemöglichkeit und wir wollen auch nicht, dass die Autofahrer dort reinfahren“, gab er zu bedenken und wünschte sich eine Schranke. Andreas Lechermann (CSU) wiederum empfand das Kopfsteinpflaster „für ältere Menschen als nicht optimal“ – und brachte die Kosten ins Gespräch. „Die Umsetzung wird richtig viel Geld kosten“, argwöhnte er mit Blick auf die laufenden Projekte wie den Schulneubau. Bürgermeister Michael Sturm war bezüglich der Kosten ebenfalls skeptisch.

Die Planung, die bis Ende 2023 abgeschlossen sein sollte, „können wir finanzieren“, sagte er dem Starnberger Merkur. Die Umsetzung stehe allerdings auf einem anderen Blatt Papier. Damm nahm die Anregungen mit ins Büro und baut sie in eine neue Planung ein, die dann wieder vor der Ratsrunde landet.

Michèle Kirner