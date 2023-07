Ruf nach Sondersitzung

Weßlinger Bürger haben mittlerweile rund 9000 Euro für den Weßlinger See gespendet. Im Gemeinderat werden Stimmen laut, intensiver über die Zukunft des Sees zu reden.

Weßling – Die Seebelüftung sprudelt wieder, die Schlingpflanzen werden dieses Jahr allerdings nicht gemäht: In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Weßling wurde die Forderung nach einer Sondersitzung für den See laut.

Rund 9000 Euro Spenden sind aus der Bevölkerung für die Deckung der Energiekosten für den Weßlinger See eingegangen: 1400 Euro fürs Mähen, der Rest für die Belüftung. Insgesamt schätzte Bürgermeister Michael Sturm die Koste für den Stromverbrauch für die Belüftung auf 9000 Euro pro Jahr, inklusive Mähen sind das rund 20 000 Euro (wir berichteten). Ob die Belüftung noch notwendig ist, lasse sich noch nicht sagen, so Sturm. „Das Wasserwirtschaftsamt hat uns eine ausgezeichnete Badewasserqualität bescheinigt.“ Außerdem verwies er auf die Ringkanalisation, die in den 1970er-Jahren parallel zur Belüftung eingebaut worden sei, was sich sicherlich positiv auf die Wasserqualität ausgewirkt habe. „Der See kippt nicht innerhalb von zwei Wochen“, versicherte Sturm. Die Gemeinde entnehme zusätzlich zu den Messungen des Landratsamts alle zwei Wochen eigene Wasserproben.

Claus Angerbauer (SPD) griff den Vorschlag von Brigitte Weiß (Grüne) auf, auf dem Kiosk am See eine Fotovoltaikanlage zu installieren. Sturm hatte argumentiert, dass damit der Strombedarf für die Pumpe nicht gedeckt werden könne. „Der See ist aus meiner Sicht eine Verpflichtung der Gemeinde und wir sollten langfristige Lösungen schaffen, bei denen die Bürger mitgehen können“, betonte Angerbauer. Die Weßlinger reagierten emotional auf alles, was den Weßlinger See angehe, betonte er. Christina Mörtl-Diemer (CSU/BG) hatte das Thema unter dem Tagesordnungspunkt Anregungen zur Sprache gebracht – unter anderem wollte sie im Protokoll vermerkt haben, dass „unsere Fraktion die Nichtwiederanschaltung der Seebelüftung nicht beschlossen hat“.

Auf Rückfrage des Starnberger Merkur schlug Mörtl-Diemer bezüglich der Algen vor, mit anderen Kommunen über die Anschaffung eines gemeinsamen Mähboot nachzudenken. „Wenn man sich in den Schlingpflanzen verfängt, strampelt man erst, obwohl man ruhig bleiben sollte“, begründete sie die Notwendigkeit. Auf ihre Nachfrage, wann der an der Spitze morsche Steg an der Badewiese – der am vergangenen Wochenende noch gesperrt war – repariert werde, versprach Sturm eine zeitnahe Reparatur vom Bauhof. Am Ende plädierte Mörtl-Diemer für eine Sondersitzung für den Weßlinger See. „Die Reaktionen wie auch die Spendenaktion haben gezeigt, wie wichtig der See für unsere Gemeinde ist.“

Im Rahmen dessen sollten auch die notwendigen Aufgaben definiert werden, „die wir zur Erhaltung des Sees umzusetzen haben“. Außerdem wünschte sie sich, Urteile unterschiedlicher Experten einzuholen, die unter anderem die Wasserqualität und die langsame Verlandung am Karpfenwinkel beleuchten sollen. „Der See ist Gemeindeeigentum und es ist unsere Aufgabe, uns intensiv darum zu kümmern.“ Ob es zu einer Sondersitzung kommt, wird jetzt geprüft.

