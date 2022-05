Ruhe versus Unruhe: Neue Ausstellung in der Gemeindegalerie Weßling eröffnet am 22. Mai

Teilen

Sorgfältig rekonstruiert hat Erich Rüba das Atelier von Joseph Dahlem. Hier zeigt er das Bild „Zwei badende Mädchen am Weiher“ des zweiten Künstlers der Ausstellung, Otto Kopp. © Andrea Jaksch

Eine Ausstellung in der Gemeindegalerie Weßling rückt die Künstler Joseph Dahlem und Otto Kopp ins Licht. So eng verbunden sie waren, so unterschiedlich sind ihre Werke.

Weßling – Die neue Ausstellung in der Gemeindegalerie Weßling wird am Sonntag, 22. Mai, eröffnet. Kuratiert wurde sie von Erich Rüba aus Weßling, und Walther Lehnert aus Bremen, zwei besten Freunden. Wie es sich für solche gehört, haben Rüba und Lehnert die Arbeit untereinander aufgeteilt. Lehnert befasste sich mit dem Maler und Professor Otto Kopp (1879-1947) und Rüba mit dem Maler Joseph Dahlem (1872-1955) erstellt.

Die beiden Künstler hatten sich Anfang der 1930er-Jahre in München kennen gelernt und waren sich zeitlebens trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere verbunden geblieben. Dahlem lebte mit Frau und zwei Kindern in Hochstadt im „Malerhäusl“ in bescheidenen Verhältnissen, denn „in zwei Weltkriegen hatten die Menschen andere Probleme als Gemälde zu kaufen“, erzählt Rüba. Dahlem war ein Weidmann, ein Jäger, aber er pflegte auch verletzte Tiere und war leidenschaftlicher Wildhüter. „Er war sehr naturverbunden und mit sich und der Welt zufrieden,“ so Rüba.

Naturverbundenheit und Zufriedenheit in Dahlem-Werken

Diese Eigenschaften spiegeln sich auch in Dahlems Bildern wider. Die fantastischen Tierbilder strahlen ein In-Sich-Ruhen aus, die den Betrachter in den Zustand froher Gelassenheit versetzen. Seine Porträts zeigen Menschen, die sich dem Blick des Malers anvertrauten, so unverstellt ist ihr Ausdruck. Rüba hat das Atelier Dahlems sorgfältig original in der Galerie nachgebaut. Die Anordnung, die Texte, Fotos und Werke geben einen Einblick in das Leben und Schaffen eines Mannes, der trotz materieller Kargheit sein Leben als Künstler verwirklicht hat.

Ganz anders sind die Werke und das Leben seines besten Freundes Otto Kopp, der weit reiste und kinderlos blieb. Schon die Verschiedenheit der Motive, Techniken und Themen rufen Unruhe und Aufruhr hervor. „Mich begeistern die grafischen Werke“, sagt Rüba, „das ist schon sehr bemerkenswert“. Erotisch aufgeladene Bilder von sich Liebenden, aber auch das Motiv eines toten, unter seinem Pferd begrabenen Soldaten zeigen die Ausdrucksstärke Kopps, der selbst im ersten Weltkrieg kämpfte, und dessen Schrecken unmittelbar in seinen Bildern festhielt.

Werke von Kopp gehen in ganz andere Richtung

Großartig sind auch die „Gauklerbilder“, die die ausschweifenden Künstlerfeste Anfang des letzten Jahrhunderts in München darstellen – Ausschweifung und Grauen bilden einen spannenden Gegensatz im Werk Kopps. Aber auch Auftragswerke wie das Plakat für die Firma Bössenroth zeigen die Vielseitigkeit und Schaffenskraft dieses heute vergessenen Künstlers.

„Von 1900 bis 1950 gab es viele gute Maler, die in ihrer Zeit bekannt waren, aber heute vergessen sind“, so Rüba. Der Leidenschaft von Rüba und Lehnert ist es zu verdanken, dass diese Künstler nicht in Vergessenheit geraten, sondern den Besuchern eine Zeit und Haltung zeigen, die verstörend, aber auch inspirierend sind.

Ausstellung in Weßling eröffnet am 22. Mai

Die Bilder Dahlems stammen aus Privatbesitz und der Sammlung Erich und Brigitte Rüba, die sie der Gemeinde Weßling übergeben haben. Kopps Werke sind dem Evarist-Adam-Weber-Archiv entnommen. Die Ausstellung gestaltet hat Rüba, unterstützt von seiner Frau Brigitte.

Die Ausstellung

wird am Sonntag, 22. Mai, um 11 Uhr in der Gemeindegalerie Weßling (Hauptstraße 57) eröffnet. Besuchen kann man sie freitags und sonntags zwischen 14 und 17 Uhr bis zum 22. November.

Juliana Daum