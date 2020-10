Schutz der Freiwilligen geht vor: Feuerwehr bekommt neue Schutzausrüstung

Die Sicherheit der Weßlinger Feuerwehrleute ist mit der derzeitigen Schutzkleidung nicht garantiert. Bürgermeister Michael Sturm appellierte deshalb eindringlich an den Gemeinderat, dem Kauf neuer Schutzausrüstung zuzustimmen.

Weßling – „Man kann an vielen Dingen sparen, aber nicht an der persönlichen Schutzausrüstung“, sagte Bürgermeister Michael Sturm am Dienstag. Die Sicherheit der Feuerwehrleute sei aktuell nicht gewährt. Sollte einem Kameraden im Einsatz oder in einer Übung etwas zustoßen, würde die Versicherung nicht zahlen. Das habe sich im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung herausgestellt, die der Vize-Kommandant Peter Heitzer mit Ehrenamtlichen in einer Arbeitsgruppe erarbeitet hat. Einstimmig genehmigte das Gremium am Dienstag deshalb knapp 70 000 Euro für die Beschaffung von Überhosen, Überjacken, Haltegurten sowie Atemschutzausrüstungen für alle drei Ortsteilwehren auszugeben.

Eigentlich war diese Erkenntnis einem Zufall geschuldet, sagte Heitzer gegenüber dem Starnberger Merkur: Der Hersteller der von den Wehren verwendeten Schutzausrüstung kündigte vor einem guten Jahr an, die Produktion einzustellen. Bei der Suche nach einem Ersatz stellte sich unter anderem heraus, dass die Hosen „weder für die Brandbekämpfung draußen noch drinnen zugelassen sind“, erklärte Andreas Lechermann (CSU). In Tutzing sei bei einem Unfall wegen mangelnder Schutzausrüstung nur ein Bruchteil der Kosten von der Versicherung gedeckt worden. Ein ähnlicher Vorfall in Weßling könnte bedeuten, dass der Bürgermeister als Dienstherr der Feuerwehr persönlich haftbar gemacht werde, ermahnte Lechermann die Runde. „Die Gemeinde tritt in diesem Fall als Unternehmen auf“, sagte Heitzer. Der Bürgermeister sei wie ein Unternehmer haftbar.

„Bis 2017 haben wir die Schutzausrüstung mit gutem Gewissen verwendet“, versicherte Weßlings Vize-Kommandant. Nachdem die Kommunale Unfallversicherung Bayern fortwährend die Schutzklassen verbessert habe, bestand ein Haftungsproblem. Sturm griff als Erklärung der neuen Norm auf eine Analogie zurück: „Wenn ich 2017 einen neuen Diesel gekauft habe, darf ich aufgrund neuer Regelungen damit 2019 von einem Tag auf den anderen nicht mehr in die Stadt fahren.“

Neue Hosen bekamen die Feuerwehrleute bereits im vergangenen Jahr, nun sind die Jacken dran. „Der ausgewählte Hersteller der Schutzausrüstung, garantiert die volle Schutzfunktion seiner Produkte nur, wenn diese miteinander kompatibel sind“, so Heitzer. Geld gespart haben die Räte mit ihrer schnellen Zustimmung dann doch: Denn beim Kauf bis Jahresende vergünstigt der gesenkte Mehrwertsteuersatz um drei Prozent den Kauf um etwa 2000 Euro. Für die kommenden zehn Jahre müsse die Schutzkleidung nicht ersetzt werden.

Michèle Kirner