BMW kracht in Forstfahrzeug

Auf der Weßlinger Umgehung hat sich am Samstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Erst Angaben zufolge kollidierten ein Forstfahrzeug und ein BMW.

Weßling - Mindestens einen Schwerverletzten hat ein Unfall am Samstagmittag auf der Umgehungsstraße von Weßling gefordert. Erst Angaben zufolge waren ein BMW und ein Forstfahrzeug kollidiert - warum, ist noch unklar. Die Polizei will noch am Samstag Details zum Unfallhergang veröffentlichen.

Der BMW-Fahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Feuerwehrleute hatten den BMW zerschneiden müssen, um den Fahrer zu befreien.

Die Umgehungsstraße war längere Zeit voll gesperrt.