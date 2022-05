Sicherer Schulweg ein großer Wunsch

Sie wünschen sich mehr Sicherheit: Rund 100 Kinder und Erwachsene nahmen an der Radeldemo in Weßling teil. © Andrea Jaksch

So macht Radeln Spaß und fühlt sich sicher an: Bei einer Radldemo in Weßling demonstrierte Groß und Klein am Samstagnachmittag für sichere Schulwege – behütet von der Polizei.

Oberpfaffenhofen – Die Musik dröhnte, viele Fahrradklingeln klingelten fröhlich: Am Samstag rollte eine bunte Fahrraddemo mit Musik aus der Box vom Radlanhänger und von der Polizei mit Absperrungen gesichert durch die Straßen von Oberpfaffenhofen und Weßling. Rund 100 große und kleine Radler und Radlerinnen demonstrierten für ein fahrradfreundliches Dorf.

Anlass für die Aktion war „Kidical Mass 2022“, ein Aktionsbündnis, das sich für „kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht mit selbstständiger und sicherer Mobilität für Kinder“ einsetzt. In 200 Orten in Deutschland, Europa und rund um den Globus rollten für dieses Ziel wieder die Räder auf den Straßen.

Dieses Jahr hat sich die Gemeinde Weßling an der globusweiten Demo beteiligt, dank der Organisation von Sandra Bonelli, 44, die in Hochstadt wohnt und sich im„Verein Mobilitätswende Weßling“ engagiert: „Von kinder- und fahrradfreundlichen Orten profitieren alle Generationen“, findet sie. Die Familie Bonelli war deshalb auch gleich mit drei Generationen vertreten: Mit Oma Ingrid Markl (73) sowie den Kindern Anna (9), Linda (7), und dem fünfjährigen Vito. Anna geht in die dritte Klasse der Grundschule Oberpfaffenhofen und fand die Aktion „cool“. Sie demonstriert für ihr Recht, sicher zur Schule und allen Freizeitaktivitäten radeln zu können. Denn auch wenn sie erst mal ihren Radlführerschein in der Schule gemacht hat, ändert das nichts daran, dass die Kreuzungen und Straßen wenig kindgerecht sind.

Die Kleinsten saßen bei der Demo im Lastenanhänger und Kindersitzen. Mitfahrer Thorsten Leitner bedauerte, dass „die Kinder von den Eltern in die Schule chauffiert werden“. Und Gerhard Hippmann vom Verein Mobilitätswende sagte, dass im Straßenverkehr „die Schwächeren auf die Stärkeren aufpassen müssen“.

Bürgermeister Michael Sturm radelte ebenfalls mit und lobte die Veranstaltung, „da sie die Öffentlichkeit im Blickfeld hat, denn die Kinder sind am gefährdetesten im Straßenverkehr“. Die Gemeinde sei gefordert, die Wege zu sichern, was sie durch die Zufahrtswege zur Schule in Weßling begonnen habe, umzusetzen. An der Gautinger Straße gebe es einen Fahrradschutzstreifen, und es soll noch eine zweite Fahrradstraße geschaffen werden, die von der Ettenhofenerstraße am Karpfenwinkel vorbei bis zum Schulneubau am Meilinger Weg führt. Dann kann auch Anna Leitner (8), Grundschülerin aus Weßling, die mit ihren Eltern Regina und Thorsten und der kleinen Schwester Julia (5) zur Demo kam, und „so gerne Fahrrad“ fährt, endlich sicher zur Schule radeln.

Sandra Bonelli hatte bei der Demo noch andere Argumente parat: Auf ihrem Lastenfahrrad stand in Blaugelb „Fight Putin – ride a bike“, und passend dazu auf ihrem T-Shirt „Burn fat – not oil“.

Juliana Daum