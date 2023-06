Sicherheit auf Schulweg: Tempo 20, Halteverbote, Gehweg

Die Uhr tickt, denn bis September muss auch der Schulweg über den Steinebacher Weg in Weßling für Grundschüler möglichst sicher sein. In der Gemeinderatssitzung diese Woche gab es dazu Entscheidungen.

Weßling - Dem Gremium lag eine provisorische Planung vor, die erneut kritisch hinterfragt wurde, dann aber mit zwei Anmerkungen versehen und nur einer Gegenstimme durchgewunken wurde. Ende März sorgten die Pläne bereits für Diskussionen (wir berichteten). Mehrere Vor-Ort-Termine später lag den Räten eine Version vor, in der Planer Andreas Bergmann vom Planungsbüro Stadt-Land-Verkehr die Anregungen und Einwände berücksichtigt hatte. Die kurzfristig umsetzbare Lösung für den Steinebacher Weg stieß einigen weiter sauer auf. Nicht nur aus Reihen der CSU und der BG, die im Januar 2022 einen Antrag eingereicht hatten, sich über die gefährliche Stelle rundum den Pfarrstadel Gedanken zu machen.

Eine sichere Variante gibt es bereits über die ausgewiesene Fahrradstraße Meilinger Weg. Diesen werden voraussichtlich die Weßlinger Kinder nutzen. Die Oberpfaffenhofener und Hochstadter hingegen gehen mit ihren Schulranzen entweder vom Karpfenwinkel oder über den gekiesten Uferweg hinter dem Pfarrstadel zur Schule – und treffen danach auf eine schwer einsehbare Kreuzung vor der Kirche Mariä Himmelfahrt – Gehwege fehlen. Für mehr Sicht soll eine Aufstellfläche vor der Kirche am Steinebacher Weg sorgen. Ein mit Pollern abgegrenzter und farbig eingelassener Fußweg wiederum wird aus der Böschung gegraben, die nach der Abzweigung vom Am Kreuzberg in Richtung Süden an die Straße grenzt.

Gar nicht gut kamen L-Beton-Steine an, die die abgegrabenen rund 50 Zentimeter auffangen sollten. Rasso von Rebay (FW) ermahnte: „Das ist ein schönes Eck, das wir nicht zubetonieren wollen“ und erinnerte an das Sprichwort: „Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.“ Brigitte Weiß (Grüne) sprach vom „alten Ortszentrum“ rund um den Pfarrstadel, für das man sich beim Planen Zeit nehmen sollte. Die Räte einigten sich auf eine „naturnahe Lösung“ ohne Betonsteine. Clemens Pollok (Grüne) plädierte für Granitsteine, anstatt den neuen Gehweg am Steinebacher Weg bis zur Unterführung farblich zu markieren. Die nur einseitig befahrbare Straßenverengung zwischen der Kreuzung an der Kirche und dem Max-Dörner-Weg, die mit dem neuen Gehweg entsteht, kam bei Andreas Schauer (FW) nicht gut an. Er sah bereits Laster „hektisch zurückstoßen“ und damit „mehr Risiko als Sicherheit“.

Bürgermeister Michael Sturm beurteilte das anders: „Eine Engstelle schadet nie.“ In den Beschluss ging noch Christina Mörtl-Diemers (CSU) Vorschlag ein, auf dem Steinebacher Weg Tempo 20 einzuführen. Das wird geprüft. Auf Widerstand stießen auch rund 20 Schilder am Meilinger und Steinebacher Weg, die ein absolutes Halteverbot ausweisen. Damit soll den Elterntaxis ein Riegel vorgeschoben werden, die über den – für Fußgänger und Radler vorgesehenen – Schulweg fahren. Sturm waren die Schilder „ein Graus, aber rechtlich brauchen wir sie“. Ein an alle Eltern verteilter Flyer soll die Wegeführung klarstellen. Darin eingezeichnet ist der Fuß- und Radweg in die Schule – und die Route für Schulbusse und Elterntaxis, die über die Hauptstraße auf den Parkplatz vor der neuen Schule abbiegen. mk