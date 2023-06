Sparmaßnahmen für den Weßlinger See

Mähboot in Aktion: Seit 2012 lässt die Gemeinde den See von Schlingpflanzen befreien.

Von Hanna von Prittwitz schließen

Aufgrund der angespannten Haushaltslage hat die Gemeinde Weßling beschlossen, das Mähen sowie die Belüftung des Weßlinger Sees heuer auszusetzen. Die Fontäne ist schon seit Herbst aus.

Weßling – Fontäne und Mähboot – sie gehören seit vielen Jahren zum Weßlinger See wie der Sommer und die Badegäste. Heuer allerdings tritt die Gemeinde auf die Bremse. Wegen der angespannten Haushaltslage und der hohen Energiekosten wird die Fontäne abgestellt, und auch das Mähboot soll nicht mehr fahren. Der Grund ist die finanzielle Lage der Gemeinde, die für ihren See sogar um Spenden bittet.

Natürlich hat es darauf schon Reaktionen aus der Bürgerschaft gegeben. Bürgermeister Michi Sturm sagte am Dienstag: „Die Menschen haben Angst, dass der See nun umkippt. Aber das Wasserwirtschaftsamt Weilheim gibt Entwarnung.“ Er sei in Kontakt mit Experten, die auch die Mahd kritisch sehen würden. Da die Gemeinde in diesem Jahr circa vier Millionen Euro Schulden aufnehmen musste, um den Haushalt zu decken, seien Einsparungen dringend notwendig. „Die Fontäne haben wir bereits im Herbst ausgestellt wegen der Energiekrise“, erklärt Sturm. Abgesehen davon bringe die Belüftung auch nur im Sommer etwas, wenn die Wassertemperatur an der Wasseroberfläche höher sei, als in der Tiefe.

Die Mahd sowie die Belüftung würden jedes Jahr etwa 20 000 Euro kosten. „Bei den gestiegenen Energiepreisen wären die Kosten hierfür in diesem Jahr wahrscheinlich noch deutlich höher ausgefallen“, schätzt Sturm. Der Gemeinderat habe sich lange Gedanken gemacht, an welcher Stelle Einsparungen ohne schlimmere Auswirkungen für die Bevölkerung getroffen werden könnten und habe sich unter anderem für die Einstellung der genannten Maßnahmen in diesem Jahr entschieden.

„Dies bedeutet nicht, dass der Gemeinderat und die Verwaltung den See als unwichtig einstufen“, heißt es seitens der Verwaltung weiter in einer Erklärung auf der Internetseite. Der Naherholungswert, den der Weßlinger See der Bevölkerung biete, habe einen hohen Stellenwert. Daher werde der See selbstverständlich weiterhin gepflegt. „Hierfür wurden auch entsprechende Mittel im Haushalt eingestellt.“ Sturm spricht von bis zu 8000 Euro. Die Gemeinde bittet um Verständnis für ihre Vorgehensweise – und die Bürger um Spenden. „Wer möchte, kann gerne auf das Konto der Gemeinde bei der VR-Bank für die Belüftung des Sees spenden, sodass diese Maßnahme im nächsten Jahr wieder unproblematisch vorgenommen werden kann“, stellt die Gemeinde fest. Und liefert auf der Internetseite die Kontonummer gleich mit: IBAN: DE70 7009 3200 0006 5051 63. Als Verwendungszweck ist unbedingt „Seebelüftung“ anzugeben.

+ Die Fontäne im Weßlinger See: Schon seit den 1970er Jahren wird Sauerstoff in den See gepumpt. © Gemeinde Weßling

Der Weßlinger See ist der mit einer Fläche von 17 Hektar und maximal zwölf Meter Tiefe kleinste der fünf Seen im Landkreis Starnberg. Als sogenannter isolierter See besitzt er keine natürlichen Zu- oder Abflüsse und wird durch unterirdische Quellen gespeist. Um den See vor dem Umkippen zu bewahren, wurde in den 1970er Jahren eine Sauerstoffpumpe in der Seemitte eingesetzt, die heutige Fontäne. Sie pumpt mit Sauerstoff angereicherte Druckluft in den See und belüftet so das Tiefenwasser. Allerdings gibt es mittlerweile auch eine Ringkanalisation, die für eine bessere Wasserqualität sorgt.

Wasserpflanzen allerdings hindert dies alles nicht am Wuchs. Jedes Jahr werden Tonnen von Myriophyllum, auch Tausendblatt genannt, entfernt. Eine harmlose Wasserpflanze, in der sich allerdings schon der ein oder andere Schwimmer verhedderte. Mit dem Mähboot werden seit 2012 mindestens einmal im Jahr die Pflanzen mindestens zwei Meter Wassertiefe abgeschnitten. Das soll auch dafür sorgen, dass mehr Licht in die tieferen Wasserschichten eindringen kann und sich weniger Fäulnis durch abgestorbene Pflanzen bildet. Dass dies unter Umständen auch wieder das Wachstum befördert, war immer wieder Diskussionsthema. Zuletzt hatte sich der Umweltausschuss entschlossen, eine Firma zu verpflichten, die in bis zu zehn Meter Tiefe die Pflanzen abschneidet. „Man kann nach wie vor im Weßlinger See bedenkenlos schwimmen gehen“, betont Sturm. Und hofft auf hohe Spendenbereitschaft: „Dann können wir langfristig auch wieder lüften.“