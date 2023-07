Spenden würden fürs Mähen im Weßlinger See reichen

Teilen

Mähboot in Aktion: Seit 2012 lässt die Gemeinde den See von Schlingpflanzen befreien. Heuer wollte sie wegen Sparzwängen aussetzen, hat nun aber ausreichend Spenden. © Gemeinde Weßling

Die Spendensumme für den Weßlinger See reicht aus, neben der Belüftung auch den Einsatz eines Mähbootes zu finanzieren. Allerdings sind die Spenden noch zweckgebunden.

Weßling – Der Weßlinger See liegt nicht nur herzförmig im Herzen Weßlings, daran hängt auch das Herz vieler Bürgerinnen und Bürger: Dank großzügiger Gaben sprudelt der Springbrunnen wieder. Und demnächst könnte auch das Mähboot wieder in See stechen (wir berichteten). Knapp 20 000 Euro Spenden sind mittlerweile für die Belüftung und das Mähboot eingegangen. „Einzelne haben bis zu 3000 Euro gespendet“, freut sich Bürgermeister Michael Sturm im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Außerdem sind im Haushalt für die Seepflege weitere 5000 Euro hinterlegt.

Wie berichtet, fiel in der vierten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses die Entscheidung gegen ein Mähboot – aus Kostengründen. Auch die Seebelüftung wurde Opfer der Sparmaßnahmen der Gemeinde, die in diesem Jahr zirka vier Millionen Euro Schulden aufnehmen musste. Allerdings sei „der öffentliche Druck hinsichtlich der Unterwassermäharbeiten für den Weßlinger See“ immer größer geworden, nachdem die Schlingpflanzen im Sommer aufgrund der warmen Temperaturen extrem dicht gewachsen seien, ist auf der Gemeindeseite zu lesen.

Mehr als 19 000 Euro Spenden eingegangen

Der Strom für die Wasserpumpe (geschätzte 9000 Euro) ist mit 19 505 Euro Spendengeldern längst gedeckt. Auf den Überweisungen ist genau definiert, wofür die Gelder gedacht sind. Für die Unterwassermäharbeiten sind bislang 3560 Euro ausgewiesen, so Sturm. „Wir versuchen, die Spender zu kontaktieren und nachzufragen, ob ihre Spende auch für Mäharbeiten eingesetzt werden kann“, betont er.

Entsprechende Angebote für das Schneiden der Schlingpflanzen liegen vor. Die Spenden deckten die Mähkosten voraussichtlich ab. „Aus Sicht der Gemeinde werden wir auf Basis dieser Punkte die Unterwassermäharbeiten kurzfristig beauftragen, sodass schnellstmöglich die Mäharbeiten am See starten können“, sagt Sturm. (mk)