Stabwechsel bei „bluMartin“

Von: Hanna von Prittwitz

Eine „Rentnertüte“ zum Abschied: Bernhard Martin (l.) hat sein Unternehmen „bluMartin“ an Dr. Reiner Borsdorf und Thomas Schally (r.) übergeben. © Andrea Jaksch

Ein Erfinder geht in den Ruhestand: Bernhard Martin hat die Geschicke seiner Firma „bluMartin“ in Weßling in andere Hände gegeben. Seine Produkte können Heizungen überflüssig machen.

Weßling – Neubauten ganz ohne Heizung, dafür mit einem klugen Lüftungssystem: Das geht, sagt Bernhard Martin. Nun übergab der Mitgründer der „bluMartin“ GmbH in Weßling das Zepter an seinen langjährigen Partner Thomas Schally und Dr. Reiner Borsdorf.

Beim Abschiedsfest im Firmensitz in Weßling eilt Bernhard Martin mit einer Schultüte im Arm durch die Flure. Im Foyer probt die Band, auf dem Grill vor der Tür dreht sich ein Spanferkel, die Gäste trudeln ein, unter ihnen auch Bürgermeister Michael Sturm. „Rentnertüte“ steht auf der Tüte, und „Eine Legende verlässt das Gelände“. Der Ingenieur Martin geht in Rente – nach mehr als 40 Berufsjahren, Hochs und Tiefs und zuletzt einer Erfindung, die zeitgemäßer nicht sein könnte, weil sie nicht nur für ein gutes Raumklima sorgen soll, sondern auch CO2 vermeiden hilft.

2010 gründete Bernhard Martin die Firma „bluMartin“ gemeinsam mit seiner Frau Elke und seinem langjährigen Partner Thomas Schally. Erst im Jahr zuvor hatte er sein anderes Unternehmen, die Martin GmbH, verkauft. Seine erste Firma hatte Martin bereits als Werkstudent bei Siemens gegründet, damals ging es noch um das Verfassen guter Bedienungsanleitungen. Doch als Unternehmer und Erfinder wollte Martin eigene Produkte herstellen. 2003 bot sich dann die Gelegenheit, im Argelsrieder Feld einen Firmensitz zu bauen. „Das war das erste Passivhaus im Landkreis“, darüber freut sich Martin heute noch.

Beim Bau entstand die Idee, Geräte für die Wärmerückgewinnung zu entwickeln. „freeAir100“ nannten die Ingenieure ein Gerät, das mittels acht Sensoren Temperatur, Feuchtigkeit und CO2-Gehalt der Luft messen kann. Es soll für eine konstante Raumtemperatur sorgen, Schadstoffe wie Feinstaub, Pollen und auch Gerüche filtern und vor allem die Bildung von Schimmel verhindern. Borsdorf, seit 2022 bei der „bluMartin“ GmbH im Boot, erklärt: „Im Einfamilienhaus produziert eine vierköpfige Familie bis zu zehn Liter Feuchtigkeit. Das ist der Grund, weshalb sich hinter den Schränken Schimmel bilden kann.“

Das System kann Energie sparen, die Abluft-Wärme wird zu 90 Prozent wieder zur Verfügung gestellt. Und das Gerät kommt ohne Zuluftleitungen aus, was Einbau und Planung vereinfacht. Entsprechend kann es auch in alte Gebäude eingebaut werden und in neue sowieso. Abhängig von der Bauweise könnte es dann sogar den Einbau einer Heizung überflüssig machen.

Martin schwört auf das System, von dem in diesen Wochen das noch leisere und effizientere Nachfolgemodell „freeAir100e“ auf den Markt kommt. In seinem Haus im Süden Sardiniens habe er sofort alle Klimaanlagen aus- und dieses Gerät eingebaut. „Wenn die Glasfronten nicht zu groß sind, funktioniert das.“ Die Kosten für den Einbau in Altbauten seien überschaubar, er beziffert sie mit unter 10 000 Euro. Nötig ist lediglich ein Gerät, das in einer Außenwand angebracht wird, weitere Räume erhalten sogenannte Überströmer, die sich über den Türstöcken befinden. Produziert wird am Firmensitz in Weßling und in Buchloe. Knapp 40 000 Geräte wurden bereits verbaut.

Es ist also gut gelaufen – und offensichtlich der richtige Moment, für den agilen Mittsechziger, in den Ruhestand zu gehen. „Es hat alles seine Zeit“, sagt er. Ein Jahr lang habe er sich mit dem Übergang beschäftigt. Borsdorf und Martin kennen sich auch schon lange, im Wald machte Martin seinem Nachfolger ein Angebot. „Wir wollen weiter wachsen“, bekräftigt dieser, was natürlich auch Bürgermeister Sturm mit Blick auf die Gewerbesteuer freut.

Seit 2016 gehört „bluMartin“ zur weltweit agierenden Swegon Group, einem schwedischen Unternehmen, das Marktführer in den Bereichen energieeffiziente Lüftung und Gebäudeklimatisierung ist. In seiner Abschiedsrede machte Bernhard Martin eine Liebeserklärung an die Technik, an die meditative Zufriedenheit, in die er bei konstruktiver Betätigung versunken sei – und an die Rückschläge und Neuanfänge. „Mir ist wichtig, dass das hier gut läuft“, sagt er. Und schließt nicht aus, dass er ab und an aus dem Rentnerdasein heraus auch mal gerne bei Problemen aushilft.