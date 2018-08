Störungen auf der Linie S8: Das sagt die Bahn

Störungen bei der Linie S 8 erfordern Geduld bei den Fahrgästen. Nun nimmt ein Bahnsprecher Stellung.

Landkreis– Technische Schäden an zwei S-Bahnen, eine Stellwerkstörung in Weßling, die gestern vormittag gleich für einen Totalausfall auf der Strecke sorgte: Die Störungen bei der Linie S8 nach Herrsching/Pasing scheinen sich in den vergangenen Tagen zu häufen.

„Es ist bei der S 8 nicht schlimmer als auf den anderen Strecken“, antwortete gestern ein Sprecher der Bahn auf die steigende Kritik der Fahrgäste. Grundsätzlich sorge jedoch die Eingleisigkeit zwischen Weßling und Herrsching dafür, dass sich sämtliche Störungen, auch auf der Stammstrecke, immer auf den Außenast verlagern würden. Gerade das Stellwerk in Weßling jedoch sei rundum erneuert und auch mit modernster Technik ausgerüstet.

„Aber das System ist überspannt“

„Wir haben einen Störungsmix“, erklärte der Sprecher. Ein Drittel der Verspätungen seien auf technische Störungen an den Zügen, ein Drittel auf Defekte an der Infrastruktur, also Signale und Schienen, und ein Drittel auf externe Ursachen wie Personen auf den Gleisen und ähnliches zurückzuführen.

„Auf der Stammstrecke sind wir zu 96 Prozent pünktlich“, sagte der Sprecher, das sei ein guter Wert. Die S-Bahn München ist mit einer Flotte von 238 Zügen und täglich 840 000 Fahrgästen die größte S-Bahn Deutschlands. Jeder Zug fährt im Jahr um die eine Million Kilometer. „Aber das System ist überspannt“, räumte der Sprecher ein.