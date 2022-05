Thema Teppich erneut aufgerollt

Die Grundschulbaustelle in Weßling: Die Diskussionen über die Fußböden dauert an. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Betonfundamente stehen längst, nun warten alle auf das Holz für den Weiterbau der Grundschule in Weßling. Hinter den Kulissen wird indessen das Thema Teppich erneut aufgerollt. Ein Dauerbrenner.

Weßling – Der Bau der neuen Grundschule Weßling schreitet zügig voran. So zügig, dass der Elternbeirat nervös wird. Nachdem der Gemeinderat bereits viermal einen Teppich abgelehnt hat, gilt ihre Sorge dem Schallschutz, der in Augen des Beirats nicht ausreichend berücksichtigt wird. Das bringe das gesamte mit dem Lernhaus verbundene pädagogische Konzept ins Wanken, heißt es. Projektleiter Florian Zarbo und Bürgermeister Michael Sturm widersprechen und verweisen auf Schallschutzgutachten.

Alexandra Beier ist Mutter von zwei Söhnen. Ihr Nachwuchs zieht zwar nicht mehr in die Räumlichkeiten des 20-Millionen-Euro-Baus ein, dennoch beschäftigt die Vorsitzende des Elternbeirats die Umsetzung des Bauvorhabens. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wandte sie sich in der Bürgerfragestunde an das Gremium mit der Bitte, noch einmal über gewisse Themen nachzudenken.

Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur zeigt sich Beier explizit besorgt über die Entscheidung der Gemeinderäte gegen einen Teppich im ersten Stock. „Der Teppich ist ein wichtiger Teil des Lernhauskonzepts“, betont sie und befürchtet, dass ansonsten diese besondere Pädagogik gefährdet sei. Der Grund: „Der Teppich schluckt den Schall, der Parkettboden verstärkt ihn.“

Die Idee des Lernhauses sei ein „klassenübergreifender Unterricht“, erklärt Beier. „Die Klassenzimmer sind mit einem erweiterten Lernraum verbunden, den die Schüler als Rückzugsort nutzen oder wo sie gewisse Projekte ausarbeiten“, sagt sie und fügt hinzu: „Wenn sie im Frontalunterricht 28 Kinder beschulen, bildet sich weniger Lärm als bei dem pädagogischen Konzept im Lernhaus.“ Den Gemeinderäten mache sie keinen Vorwurf, versichert sie. „Aber wir müssen dringend noch einmal darüber sprechen“ – und eventuell auch mit einem auf Lernhäuser spezialisierten Schallschutzexperten, zu dem sie gerade Kontakt aufnehme. Doch das Thema Teppich scheint durch zu sein. „Man kann Räume mit jedem Bodenbelag akustisch gut ausstatten, aber bei harten Bodenbelägen müssen die Akustikmaßnahmen an Wand und Decke verstärkt werden“, sagt Beier und wünscht sich einen Kompromiss.

Seit einem guten Jahr ist Florian Zarbo Projektleiter. Der Vorstand des Weßlinger Kommunalunternehmens KUGW verweist auf ein „teures Schallschutzgutachten mit Experten“ und betont: „Das Thema Schallschutz steht bei uns ganz oben auf der Agenda, wir haben eine spezielle Schallschutzvorrichtung ausgearbeitet.“ Und vom Gutachter, einem „Vollblutprofi“, habe man in Sachen Schallschutz „ein Go“ bekommen. „Wir haben die Decken abgehängt und Wände und Böden so gewählt, dass der beste Schallschutz gewährleistet ist.“ Begleitet habe jeden dieser Schritte der Architekt, der auf Lernhäuser spezialisiert sei. „Wir sind mit im ständigen Austausch über Details“, sagt Zarbo.

Bürgermeister Sturm verweist auf vier Beschlüsse für einen Holzboden in der Schule. Ein schlagkräftiges Argument gegen den Teppich sei die Gefahr für Allergiker, erklärt er. Außerdem hatte der Gemeinderat darauf hingewiesen, dass die Kinder weder etwas verschütten dürften noch mit Kreide malen. Beier hält dagegen, dass der erste Stock so geplant sei, dass dort von Haus aus nicht rumgekleckert werde. Teppich hin oder her: Der Elternbeirat hätte gerne ein erneutes Gespräch mit den Gemeinderäten und wünscht sich „eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe“.

„Wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht und alleine schon vier Mal über den Teppich abgestimmt“, unterstreicht Sturm. „Die Entscheidung ist gefallen.“ Für eine bessere Stimmung zwischen den beiden Parteien hat er allerdings seit einem Jahr Mediatoren eingeschaltet. „Wir versuchen, eine Lösung zu finden, damit das Miteinander wieder funktioniert.“

Michèle Kirner