Trotz allem ein aktives Feuerwehrjahr

Von: Hanna von Prittwitz

Beförderte, Gratulanten und Gäste (v.l.): Feuerwehrfrau Carolin Wimmersberger, Kommandant Michael Schütz, Kreisbrandrat Peter Bauch, Oberfeuerwehrfrau Annabelle Wörner, Feuerwehrmann Alexander Wyschkony, Michael Steininger (seit 10 Jahren Mitglied), Dr. Joseph Puchner (30 Jahre Mitglied, Dr. Korbinian Puchner (30 Jahre Mitgliedschaft), Bürgermeister Michael Sturm. © Freiwillige Feuerwehr

Die Corona-Pandemie forderte die Ehrenamtlichen 2021 erneut heraus. Die Freiwillige Feuerwehr Weßling blickte dennoch auf ein aktives Jahr zurück. Und die Resonanz auf einen Brief an die Weßlinger zeigte, dass die Arbeit der Feuerwehr geschätzt wird.

Weßling – „Das Jahr wurde weiterhin von Corona bestimmt, belastete alle, forderte die Gesellschaft und unsere Feuerwehr immer aufs Neue heraus.“ Mit diesen Worten begann Kommandant Michael Schütz bei der Jahresversammlung der Feuerwehr sein Grußwort. Tatenlos sind die Rettungskräfte dennoch nicht gewesen, und sie wurden auch gebraucht.

210 Einsätze verzeichnen die Bücher. In 71 Fällen ging es um „abwehrenden Brandschutz“ und technische Hilfeleistung, 139-mal wurde die Freiwillige Feuerwehr zu First-Responder-Einsätzen alarmiert. Insgesamt brachten die Feuerwehrmänner und -frauen inklusive First Responder 1245 Mannschaftsstunden auf. Das Jahr hatte gleich spektakulär begonnen mit dem Brand eines Traktors am 15. Januar.

2075 Stunden brachten die Aktiven für Übungen auf. Dazu kamen 493 Stunden für Arbeitsdienste am und im Gerätehaus, Gerätepflege, Betreuung des Schlauchmaterials und auch die Betreuung der Kleiderkammer, an der sich alle Ortsteil-Feuerwehren der Gemeinde beteiligen.

Mit Tina Einsiedler, Sven Kuhlmann und Annabelle Wörner gibt es drei Neuzugänge bei den Atemschutzgeräteträgern, derzeit kann die Wehr auf insgesamt 18 Atemschutzgeräteträger zurückgreifen. Neu ins Leben gerufen wurde der Fachbereich Digitalisierung. „Da engagieren sich vier Kameraden mit dem Ziel, bereits genutzte digitale Unterstützungssysteme besser nutzbar zu machen“, erklärt Schütz. Zu den First Respondern zählen 19 Aktive. Sie waren 108 Stunden im Einsatz.

„Das Jahr hat ein hohes Maß an Engagement und besondere Bereitschaft gefordert, sich auf immer neue Rahmenbedingungen einzustellen“, bilanzierte Kommandant Schütz und bedankte sich bei allen für den großen Einsatz. Kurzfristig hätten die Aktiven von Präsenz- auf Online-Veranstaltungen umsteigen müssen; Übungen, Besetzung von Fahrzeugen, die Einhaltung der jeweils gültigen Hygienevorschriften bei Einsätzen – immer wieder habe man sich neu auf die Umstände einstellen müssen.

Die Jugendfeuerwehr zählt im Moment insgesamt acht Mitglieder. Sie absolvierten elf Übungen, davon sieben in Präsenz. Insgesamt waren sie 386 Stunden für die Feuerwehr aktiv, davon waren 240 Übungen. Seit Herbst 2021 verfügt die Wehr auch über eine Kinderfeuerwehr. Vanessa Penzl und Barbara Chorherr haben die Gruppenleitungen übernommen, seit März 2022 ist der Nachwuchs wieder aktiv und freut sich über Unterstützung.

Auch das Vereinsleben litt unter erschwerten Bedingungen, wie der Vorsitzende Günther Schöpp in seinem Bericht erklärte. Untätig war der Verein dennoch nicht, unter anderem nahm er am Stadtradeln teil. Das Jahr sei ein erfolgreiches gewesen, befand Schöpp. „Erfolgreich, weil wir trotz Corona unsere Aufgaben auch in diesem Jahr wieder vollständig erfüllt haben.“ In einem Brief habe man sich im Herbst mit der Bitte um Unterstützung an die Bevölkerung gewandt. „Die hohe Resonanz hat gezeigt, dass die Wertschätzung für die Freiwillige Feuerwehr Weßling und die geleistete ehrenamtliche Arbeit groß ist.“ Neben einer erfreulichen Spendensumme habe man auch weitere Fördermitglieder gewinnen können. „Die Werbung zusätzlicher aktiver Mitglieder bleibt weiterhin eine sehr wichtige Aufgabe.“ Die Wehr freue sich über Frauen und Männer jeden Alters, „und auch über Quereinsteiger“. Insgesamt zählt der Verein 101 Mitglieder, davon sind 48 im aktiven Dienst.

Für jeweils 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Dr. Joseph Puchner, Dr. Korbinian Puchner und Oliver Scheibenpflug geehrt, seit zehn Jahren ist Michael Steininger dabei. Befördert wurden Feuerwehrfrau Carolin Wimmersberger, Oberfeuerwehrfrau Annabelle Wörner, Feuerwehrmann Max Barum und Hauptfeuerwehrmann Florian Marquardt. Ihnen gratulierten auch Bürgermeister Michael Sturm und Kreisbrandrat Peter Bauch, die zu den Gästen der Versammlung zählten und natürlich voll des Lobes für die Ehrenamtlichen waren.