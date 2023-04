Unbekannte verwüsten Bahnhofs-WC: Gemeinde erstattet Anzeige

Kaum zu übersehen: Unbekannte haben in diesem Monat bereits zweimal die Bahnhofstoiletten in Weßling beschmiert und einmal zudem verwüstet. © Gemeinde Weßling

Die Gemeinde Weßling hat Anzeige erstattet und will Überwachungskamera installieren - wegen der verschmierten und verwüsteten Toiletten am Bahnhof.

Weßling – Unbekannte Rowdys haben die Toiletten im Weßlinger Bahnhof verwüstet, und das nicht nur einmal. Die Gemeinde hat Anzeige erstattet und hofft auf Hinweise auf die Übeltäter.

Mutmaßliche Fußballfans hätten die Toilette in der Nacht von Montag, 17. April, auf den gestrigen Dienstag mit Graffitis und Aufklebern beschmiert und beklebt, teilt die Gemeinde mit. Bereits über die Osterfeiertage hätten Unbekannte im Bahnhofs-WC gewütet und den Feuerlöscher vor der Toilette dazu verwendet, den gesamten Gang mit Löschschaum zu besprühen, sodass die Benutzung der Toilette nicht mehr möglich gewesen sei.

Die Herrschinger Polizei bestätigt das in ihrem Bericht und nennt einen Summe von rund 600 Euro als Sachschaden. Zurückhaltend ist darin von „Schriftzügen mit dem Bezug zu einem Münchner Fußballverein“ die Rede – es geht um die Löwen, also den TSV 1860 München. „Es ist unbestritten, dass man eine öffentliche Toilette am Ort braucht. Umso schlimmer ist es, wenn sich Leute einen Spaß daraus machen, diese mutwillig zu zerstören und dafür zu sorgen, dass andere sie nicht nutzen können. Das geht zulasten der Allgemeinheit“, erklärt Weßlings Bürgermeister Michael Sturm zu den Verwüstungen. Um den Vandalismus auf der öffentlichen Toilette einzudämmen, werde daher eine Überwachungskamera installiert – und jede Verwüstung zur Anzeige gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Taten oder Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Herrsching unter (0 81 52) 9 30 20 zu melden.

Löwen-Fans oder solche, die sich dafür ausgeben, haben auch in Starnberg über Ostern rund 100 Stellen mit Schmierereien „verziert“. Die Polizei sucht auch dafür Zeugen.