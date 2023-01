Verantwortlich für bis zu 6000 Essen täglich

Von: Stefan Reich

Haben die gleiche Vorstellung von gesundem Essen: Carola Petrone aus Weßling (r.) und Nikita Stromberg, die bei „Organic Garden“ für Schulverpflegung zuständig sind. © Organic Garden

Hohe Qualität in Schulküchen und Kitas, das ist der Anspruch von Carola Petrone aus Weßling. Das soll auch so bleiben, nachdem das Food-Tech-Start-up „Organic Garden“ ihren Catering-Betrieb „Il Cielo“ übernommen hat.

Weßling – Carola Petrone hat sich einen Namen gemacht in ihrem Metier. In den vergangenen 17 Jahren wuchs die Zahl ihrer Kunden, wenn man so will, von fünf auf mehrere Tausend. Die Weßlingerin kochte 2005 ein paar Essen für die Kindertagesstätte ihrer Töchter. Das war der Anfang ihres Catering-Betriebes „Il Cielo“, der zuletzt etwa 4000 Mahlzeiten täglich kochte; unter anderem für das Gymnasium und die Mittelschule in Gilching, für die Fünfseen-Schule und die Munich International School (MIS) in Starnberg, für Schulen in Stadt und Landkreis München und für mehrere Dutzend Kindergärten. Er stand für gesundes Essen, einen hohen Bioanteil und möglichst regionale Produkte. Nun gibt es den Betrieb so nicht mehr.

Unter dem Firmennamen „Il Cielo“ will Petrone, die auch zweite Vorsitzende des Wirtschaftskreises Weßling ist, in Zukunft vor allem ihre Beratungstätigkeit im Bereich Ernährung ausbauen. Das Catering-Geschäft geht nun in der „Organic Garden School Nutrition GmbH“ auf. Sie ist Teil des jungen Food-Tech-Unternehmens „Organic Garden“, zu dessen Gründern auch Holger Stromberg gehört, einst Deutschlands jüngster Sternekoch und zeitweise verantwortlich für die Verköstigung der Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Mit Strombergs Ex-Frau Nikita Stromberg verantwortet Carola Petrone nun den Unternehmensbereich Schul- und Kitaverpflegung bei „Organic Garden“.

Dass Petrone bereit war, im Bereich Catering ihre Selbstständigkeit aufzugeben, hat mehrere Gründe. Die Corona-Zeit war nicht einfach, sagt sie, und ein weiterer Ausbau des Geschäfts wäre für sie alleine nicht möglich gewesen. „Ich musste es abgeben, damit es wachsen kann“, sagt sie. Allzu schwer sei ihr der Schritt aber nicht gefallen. Sie und Nikita Stromberg hätten die gleiche Idee von gesunder Ernährung für Kinder und Jugendliche.

Die Essen für das Schul- und Kitacatering wurden einige Jahre lang auch im Restaurant „Il Plonner“ bereitet, das Petrone mit ihrem Mann Domenico im Weßlinger Ortsteil Oberpfaffenhofen betreibt. Heute werden die Mahlzeiten in den Schulküchen gekocht, von dort wird an die Kindergärten geliefert. Das bleibe auch so, sagt Petrone. Die Kunden und das Personal von „Il Cielo“ hat „Organic Garden“ mit übernommen. Auch Nikita Stromberg war schon zuvor im Bereich Ernährung von Kindern tätig. Zusammen sind sie nun verantwortlich „für bis zu 6000 Mahlzeiten täglich“, teilt „Organic Garden“ mit.

Petrone will nicht einfach nur gesund mit Bioprodukten kochen. Sie beschäftigt auch der Zusammenhang von Nahrungsmittelerzeugung und Klimafolgen. „Die Reduktion von tierischen Produkten auf dem Speiseplan ist dabei ein Thema“, sagt sie. Zusammenhänge will sie auch vermitteln. Und dazu habe „Organic Garden“ noch mehr Möglichkeiten. So hänge in der MIS in Starnberg bereits ein Monitor, der etwa über den CO2-Fußabdruck der unterschiedlichen angebotenen Mahlzeiten informiert. „Positive Effekte aufzuzeigen ist wirkungsvoller, als von Jugendlichen einfach zu fordern: Esst weniger Fleisch“, sagt Petrone.

Ob es solche Informationsangebote künftig auch anderswo geben werde, hänge davon ab, ob die Kunden das wollten. „Da müssen wir reden, aber vieles ist möglich“, sagt Petrone. Sie ist überzeugt, dass das Interesse am Thema gesundes Essen für Kinder und Jugendliche wachsen wird. Zuletzt stellte die Bundesregierung ein Eckpunktepapier zu einer Ernährungsstrategie vor. Auch Schulverpflegung spielt darin eine Rolle.

Neben dem Bereich Schulverpflegung hat „Organic Garden“ auch einige Lebensmittelläden und Lokale. Das große Ziel ist es aber, auf eigenen Farmen selbst Lebensmittel gemäß den eigenen Ansprüchen zu erzeugen: Gesund, bio, regional und nach Möglichkeit CO2-neutral. Früchte, Gemüse, Kräuter und Pilze will man anbauen, mit selbst erzeugter grüner Energie. Auch Fisch und Algen sollen von den Farmen kommen.

„Durch die unmittelbare Nähe zueinander profitieren die einzelnen Module der Farm voneinander“, beschreibt das Unternehmen seine Idee. „Vermeintliche Rest- und Abfallstoffe werden recycelt und kommen in anderen Produktionsprozessen zum Einsatz. So entsteht ein ökologisch sinnvoller Gesamtkreislauf.“ Das gefilterte Wasser aus der Fischzucht solle als Gießwasser in den Gewächshäusern dienen. Ernterückstände würden zu Dünger. Bei all dem soll auch viel digitale Technik zum Einsatz kommen. Für eine erste Farm soll noch in diesem Jahr der Spatenstich erfolgen. Man stehe „aktuell in enger Abstimmung mit den Entscheidungsträgern vor Ort“ und kurz vor dem Ziel.