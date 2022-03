Verbrauchen mit gutem Gewissen

Von: Hanna von Prittwitz

Erhielt von Ministerpräsident Markus Söder im Antiquarium der Münchner Residenz den Bayerischen Verdienstorden für ihr Engagement für den Verbraucherschutz: die Weßlingerin Juliana Daum. © bayerische Staatskanzlei

Juliana Daum aus Weßling ist von Ministerpräsident Markus Söder mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet werden. Der Freistaat würdigte damit ihr Engagement für den Verbraucherschutz.

Weßling – Juliana Daum, Landesvorsitzende des Verbraucherservice Bayern (VSB) im Katholischen Deutschen Frauenbund, ist Trägerin des Bayerischen Verdienstordens. Die Weßlingerin freut sich über die Auszeichnung umso mehr, weil die Verleihung passenderweise just zum Weltverbrauchertag stattfand, der seit 1983 jährlich am 15. März begangen wird. „So viele Menschen kennen nach wie vor nicht unser Angebot, und das ist eine gute Gelegenheit, auf unsere Arbeit hinzuweisen“, sagt sie im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Seit 2012 ist die 56-Jährige Landesvorsitzende des Verbands, der in Bayern 160 000 Mitglieder zählt. Außerhalb des Freistaats gibt es noch 20 000 weitere. Juliana Daum ist zudem stellvertretende Vorsitzende im Bundesvorstand. Verbraucherschutz ist das Steckenpferd der Juristin, die seit 2004 mit ihrer Familie in Weßling lebt. Dabei hatte auch der Verband mit der Pandemie zu kämpfen. Schwerpunkte seiner Arbeit sind hauswirtschaftliche Bildung und Beratung im Rahmen von Vorträgen und Schulungen. „Wir mussten schnell auf online umstellen. Aber das hat gut geklappt“, sagt Daum. 80 Festangestellte und ähnlich viele freie Mitarbeiterinnen sind für den Verein tätig, der sich als moderner Fachverband und verbraucherpolitisches Sprachrohr sieht.

In diesen Tagen etwa findet eine Aktionswoche zum Thema Nachhaltigkeit statt. „Da denkt man erst: Das ist eine Quadratur des Kreises“, sagt Daum. Dabei habe jeder Verbraucher auch eine Verantwortung. In der Aktionswoche informiert der Verband beispielsweise über mehr Nachhaltigkeit beim Online- und Mode-Shopping, Einspar-Möglichkeiten bei der Haushaltsführung oder nachhaltige Geldanlagen.

„Die Verantwortung liegt aber auch bei der Politik“, findet Daum. Entsprechend betreibt der Verband Lobbyarbeit. Damit konnte er beispielsweise durchsetzen, dass Kosmetikartikel kein Mikroplastik mehr enthalten dürfen. „Die Politik muss regulieren, aber auch den Verbraucher in die Pflicht nehmen“, erklärt Daum, die auch Mitglied in der Weßlinger Ortsgruppe des Frauenbundes ist. Dass ein Einzelner die Dinge nicht ändern könne, davon will sie gar nichts wissen. „Alles, was wir tun, summiert sich.“ Angefangen bei der Entscheidung, das Laub mit der Hand zu rechen, auf Erdbeeren im Winter zu verzichten oder Wasser aus dem Hahn zu trinken. „Wir wollen aber nicht radikal sein“, sagt Daum. Über den Bayerischen Verdienstorden freut sie sich sehr. „Er ist auch eine Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit“, sagt Daum. „Ich teile ihn mit den Kolleginnen und Mitarbeiterinnen.“

Das Angebot des Verbandes findet sich im Internet auf verbraucherservice-kdfb.de. Daum betont, dass Konfessionen im Verband keine Rolle spielen. „Bei uns ist jede und jeder willkommen.“ Mitglieder zahlen jährlich 32 Euro. Dafür gibt’s eine Ermäßigung auf die vielen Bildungsangebote sowie die Mitgliederzeitschrift „KDFB Engagiert“. Daum, Mutter von vier Kindern, nutzt selbst das Angebot mit Begeisterung. „Ich lasse mich vor allem bei Versicherungen beraten – von neutralen Fachleuten, die an einem Abschluss nichts verdienen.“