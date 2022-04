Viel Musik und ein Geburtstagsfest

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Treibende Kraft: Kulturmanagerin Brigitte Weiß im Pfarrstadel. © Dagmar Rutt

Die Pandemie hat die Kultur am härtesten getroffen. Doch Künstler und Veranstalter geben nicht klein bei. So bietet „Unser Dorf“ in Weßling wieder ein vielseitiges Kulturprogramm – und feiert 20 Jahre Kultur im Pfarrstadel.

Weßling – Ohne den Weßlinger Pfarrstadel wäre das alles wohl nicht möglich gewesen. Um 1890 herum lagerte noch Heu in der alten Scheune, die später einer Wohnbebauung weichen sollte. Zum Glück steht der Stadel heute noch, wurde unter Denkmalschutz gestellt, restauriert und dank des 1999 gegründeten Vereins „Unser Dorf“ seit 2002 mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern bespielt. Zu den Frauen der ersten Stunde zählt Brigitte Weiß, die sich auch von einer Pandemie nicht schrecken lässt. Daher wird heuer das Jubiläum der Kultur im Pfarrstadel ordentlich gefeiert, und zwar von 23. bis 26. Juni mit einem Festakt und einer Ausstellung. Titel: 20 Jahre Kultur – 20 Jahre Weßlinger Künstler.“ Dazu kommen drei spannende Konzerte.

Mit Veranstaltungen geht es natürlich schon viel früher los. Den Auftakt macht am kommenden Samstag, 23. April, 19.30 Uhr, das Ensemble Vielsaitig (wir berichteten) mit Weltmusik auf mehr als 150 Saiten. Am Sonntag, 15. Mai, 19 Uhr, ist Andreas Martin Hofmeir mit seinem Programm „Kein Aufwand“ zu Gast. An seiner Seite: Jazzpianist Tim Allhoff. Hofmeir ist ein musikalisches Ausnahmetalent. Er spielt Tuba, gewann den Klassik-Echo als Instrumentalist des Jahres und unterrichtet als Professor am Mozarteum in Salzburg. Außerdem ist er Gründungsmitglied der Kult-Band La Brass Banda. Mit vier der besten Tubisten Europas gründete er das Ensemble European Tuba Power und spielt als Lead-Instrumentalist mit seiner eigenen Jazzband. Im Weßlinger Pfarrstadel plaudert er aus seinem Leben als Tubist und Weltreisender – episch, lyrisch gewürzt und in seinem trockenen Stil.

Amélie Haidt (Gitarre, Gesang), Anna Emmersberger (Bass, Moog, Gesang), Johannes Rothmoser (Schlagzeug) und Juri Kannheiser (Synthesizer, Gesang) gastieren am Freitag, 24. Juni, 19.30 Uhr, im Pfarrstadel und eröffnen musikalisch das Jubiläumswochenende. „Amelie//23 Karat ist Urban Pop, kein reines Gold, aber echt“, heißt es etwas kryptisch in der Ankündigung.

Einen Tag später, am Samstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, steht die Irish-Folk-Band Ceolan auf der Bühne mit Mick Dörle (Gesang, Percussion, Gitarre), Antin Piening (Gesang, E-Bass), Jochen Scheuren (Geige, Schnabelflöte) Edi Schorer (Gesang, Mandoline, Banjo, Laute, Gitarre) Walter Weissenberger (Gesang, Konzertina, Akkordeon, Mandoline, Banjo, Gitarre). Die Instrumentierung spricht für sich. Am Sonntag, 26. Juni, 11 Uhr, sind mit dem Pianisten Wolfgang Leibnitz und Schauspieler und Sprecher Peter Weiß zum Abschluss des Jubiläumswochenendes zwei Weßlinger Größen im Pfarrstadel zu erleben. „Franz Schubert: Der einsame Genius, der leise Rebell, der unglücklich Liebende...“ ist die Matinee überschrieben.

„Ich bin noch da“ – unter diesem Titel eröffnet das Stefan-Noelle-Quartett die Herbstsaison am Sonntag, 25. September, 19.30 Uhr. Gemeinsam mit Max Braun (Bassklarinette/Altflöte), Adrian Reiter (E-Gitarre) und Wilbert Pepper (Kontrabass) widmet sich Noelle mit klarer Stimme und feiner Ironie den Geschehnissen der Welt. Das Ensemble „Maxjoseph“ bietet am Sonntag, 23. Oktober, 19.30 Uhr, „Neue Volksmusik im Pfarrstadel. Georg Unterholzner (Gitarre), Andreas Winkler (Steirische Harmonika), Josef Steinbacher (Steirische Harmonika) und Florian Mayrhofer (Tuba) weichen Traditionen auf, um neue Ideen und Formen zu entwickeln.

Das Horntrio Hilscher-Binder-Clemente stimmt am Samstag, 19. November, 19.30 Uhr, auf die dunkle Jahreszeit ein. Uta Hielscher (Klavier), Andreas Binder (Horn) und Peter Clemente (Violine) spielen Werke von Mozart, Chopin und Brahms. Das 42. Adventssingen am Sonntag, 27. November, 16 Uhr, in der Heilig-Kreuzkirche Oberpfaffenhofen beschließt das Kulturprogramm 2022.

„Wir versuchen in dem Programm, jedem etwas zu bieten“, sagt Brigitte Weiß. Sie beobachte natürlich, dass die Leute beim Kartenkauf „noch auf der Bremse“ stünden. „Das erleben alle Veranstalter derzeit.“ Manche Menschen seien extrem vorsichtig. „Wir sagen trotzdem: Wir legen jetzt los, das ist wichtig für die Künstler, die nach der Pandemie auf dem Zahnfleisch daherkommen.“ Die Kultur sei komplett abgeschnitten worden. „Das war der Teil, den man am einfachsten sperren konnte.“ Dabei habe es im Kulturbetrieb keine Ansteckungen gegeben, „das hätten wir ja mitbekommen“. Sie hoffe nun einfach sehr, dass sich die Menschen wieder aufrafften. Bei großen Namen sei das ein kleineres Problem, weil die Karten für den Pfarrstadel günstiger seien als in München. „Aber für weniger bekannte Künstler ist das schwierig.“ Nachlassen will Weiß aber keinesfalls. „Wir kämpfen“, sagt sie.

Karten für die Veranstaltungen gibt es per E-Mail an brigitte.weiss@unserdorf-wessling.de.