Viele Ideen für die Gautinger Straße

Stellten die Optionen vor (v.l.): Markus Reichart vom Landratsamt, Landschaftsplanerin Vera Winzinger, Weßlings Verkehrsreferent Gerhard Hippmann und Bürgermeister Michael Sturm. © Andrea jaksch

Im Weßlinger Bürgerstadel fand ein Bürgerworkshop zum Thema Gautinger Straße statt. Zu deren Entschleunigung gab es eine Menge Ideen.

Weßling – Kinder, die zur Sicherheit in den Garten hechten, oder ein von Lkw touchierter Balkon: Am Montagabend drehte sich im Bürger-Workshop im gut besetzten Weßlinger Pfarrstadel alles um die mitunter prekäre Verkehrssituation auf der Gautinger Straße. Verkehrsreferent Gerhard Hippmann (Grüne) stellte verschiedene Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung vor, ergänzt von Bürgermeister Michael Sturm und Markus Reichart, beim Landratsamt Starnberg zuständig für Verkehrswesen. Städteplanerin Vera Winzinger, die einen Rahmenplan für das Areal rund um das neue Gemeindegrundstück in der Argelsrieder Straße 1 erstellen soll, schrieb mit.

Die Veranstaltung angestoßen hatten Margrit und Manfred Schöffel, als sie in der Bürgerversammlung die „zunehmende Verkehrslast“ und „22 Lkw pro Stunde“ auf der Staatsstraße beklagten (wir berichteten). Ab 5.30 Uhr in der Früh seien die Laster unterwegs, beobachtete Anwohner Klaus Rebhan und bemängelte den schmalen Gehweg, auf dem der Abstand von der Schulter der Passanten zum Außenspiegel der Fahrzeuge gerade mal 30 Zentimeter betrage. Eine Mutter erzählte, dass sie ihren Kinder beigebracht habe, in den Garten zu hechten, wenn ihnen ein Fahrzeug zu nahe komme. Eine andere Mutter berichtete von einem Balkon, der regelmäßig von Lastern touchiert und beschädigt werde.

Eine Verkehrszählung im November ergab, dass in zwei Wochen 2400 Pkw und 240 Lkw über die Straße rollen. Die Bautätigkeit für das Gymnasium Herrsching habe einen Anteil am Schwerlastverkehr, befanden einige Anwohner. Das könnte man in Zukunft ändern, wusste Sturm: „Man kann in Ausschreibungen die Fahrtroute vorgeben.“

Christian Klarwein von dem gleichnamigen Kiesbetrieb hatte Verständnis für den Unmut der Anwohner. Seine Fahrer würden angehalten, langsam zu fahren, versicherte er. Aber Baustellen in Weßling könne er halt nur durch Weßling anfahren. Klarwein-Laster „fahren langsam“, bestätigte Margit Schöffel. Eilig hätten es jene mit fremden Kennzeichen ohne Ortsbezug. Hippmann sprach ein Lkw-Fahrverbot an. „Dann muss wegen Anlieferungen ein ,Anlieger frei‘-Schild hin“, betonte Reichart. Also frei für Fahrer mit einem Anliegen, und das hätten die Laster mit Ziel oder Ausgangspunkt Kieswerk. Eine andere Idee war eine Einbahnstraßenregelung für Laster jeweils für die Gautinger und die Argelsrieder Straße.

Ein häufiger Wunsch der Anwohner war Tempo 30. „Aus meiner Sicht der effektivste Weg dorthin“ sei ein Lärmaktionsplan, schlug Reichart vor. Gemeinderätin Christina Mörtl-Diemer (CSU) wollte wissen, wie weit der von ihr vorgeschlagene Übergang zum Stocket gediehen sei. Für eine Ampel oder einen Zebrastreifen fehlten die 50 Querenden pro Stunde, bedauerte Sturm. Aber die Gemeinde dürfte eine Insel bauen – allerdings koste das an die 20 000 Euro. Im Bereich St. Georgshausen ist ebenfalls eine Querungsinsel angedacht. Die Gehsteigkanten sollten dort, wo es möglich ist, erhöht und das Problem fehlender Trottoirs sollte angegangen werden, sagte Hippmann. Auch Fahrradstreifen gehören auf die Wunschliste der Verwaltung. Einfacher wäre deren Umsetzung auf einer Gemeindestraße – und die Zurückstufung der Gautinger und restlichen Hauptstraße könnte mit der angedachten Umgehungsstraße von der Gautinger auf die Argelsrieder Straße gelingen. Damit wäre auch der Aufruf der Stadtplanerin, die Straße für die Menschen etwa mit Straßenfesten zurückzuerobern, besser umsetzbar.

Die Ideen werden jetzt in der Verwaltung in Abstimmung mit dem Landratsamt und dem Straßenbauamt besprochen, bevor die Ratsrunde darüber diskutiert. (mk)