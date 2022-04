Viele neue „schöne Elsen“

Weßlinger Grundschüler haben in Grünsink Elsbeeren gepflanzt. Eine Zeit lang werden diese noch mit Hüllen geschützt. Unterstützt wurden die Kinder von (hinten v.l.) Förster Sebastian Winter und Lehrerin Melanie Lehner sowie (vorne knieend) Judith Clever vom AELF. © Andrea Jaksch

Weßlinger Grundschüler haben im Wald bei Grünsink gemeinsam Elsbeeren gepflanzt. Damit unterstützen sie die Initiative Zukunftswald des AELF in Fürstenfeldbruck.

Weßling - Wer die Wälder im Landkreis durchstreift, stößt immer wieder auf frisch gepflanzte Elsbeeren. Rund 600 ältere Exemplare dieser seltenen Baumart wurden im Fünfseenland schon vor Jahren gefunden. 2013 stieß das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Fürstenfeldbruck daher das Elsbeerenprojekt an, in dessen Rahmen die Früchte geerntet und junge Bäume daraus nachgezogen werden.

Kinder der 3a der Grundschule Weßling waren mit ihrer Lehrerin Melanie Lehner, Förster Sebastian Winter und Judith Clever vom AELF im Grünsinker Wald unterwegs, um dort rund 30 weitere Elsbeeren zu pflanzen. Clever ist Leiterin des Projekts Initiative Zukunftswald im AELF. Gerade in Weßling sind ältere Elsbeeren zu finden, die Pflanze gilt als Zukunftsbaum, weil sie die Veränderung des Klimas überstehen könnte. Die „schöne Else“, wie sie auch genannt wird, verträgt sowohl hohe Temperaturen als auch Trockenheit, übersteht aber auch Minusgrade und späten Frost. Die Fläche im Grünsinker Wald zählt zu rund 125 Arealen, auf denen im Rahmen des Projekts jeweils bis zu 100 Bäume gepflanzt wurden und werden. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei, sie werden „ihre“ Bäume in den nächsten Monaten immer wieder besuchen.