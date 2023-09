Vierte Generation feiert 111 Jahre Klarwein

Die Familie Klarwein heute (v.l.): Christian Klarwein, Karl Heinz Klarwein, Anneliese Klarwein, Maximilian Klarwein, Andreas Klarwein und Karin Klarwein. © privat

Baugrubenaushub am Isartor in München, Erweiterung der U-Bahn-Linie: zwei Großprojekte der Firma Klarwein, die 2003 ihren Firmensitz nach Oberpfaffenhofen verlegte. Mittlerweile blickt der Familienbetrieb auf 111 Betriebsjahre zurück.

Oberpfaffenhofen – Vom Transportunternehmen zum modern ausgestatteten Abbruch- und Erdbaubetrieb: Das Familienunternehmen Gebrüder Klarwein feiert heuer seinen 111. Geburtstag. Ein Unternehmen, das möglichst am Puls der Zeit arbeitet. Aktuell mit den mobilen Aufbereitungsanlagen, die die Geschwister Christian, Andreas und Karin Klarwein in Oberpfaffenhofen realisiert haben. Den Betrieb leitet bereits die vierte Generation – und die fünfte Generation steht schon in den Startlöchern, erzählt Geschäftsführer Andreas Klarwein im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Den Anfang machte Blasius Schneider 1912, als er ein Transportunternehmen mit Pferdefuhrwerken gründete. Schwiegersohn Jakob Klarwein ersetzte die Pferde durch Lastwagen, die im Krieg eingezogen wurden. Die Firmentätigkeiten kamen damit zum Erliegen. Das Geschäft nahm wieder Fahrt auf, nachdem Andreas Klarweins Urgroßvater nach Kriegsende seine Kamera gegen einen Lastwagen tauschte und Karl Klarwein 1948 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte.

Ein Quantensprung gelang mit dem Selbstlade-Heckkran, an dessen Konstruktion Karl Heinz Klarwein in den 1970er Jahren maßgeblich beteiligt war, und dank dem die Ladeflächen eigenständig befüllt werden konnten. Der kurz darauf angeschaffte Radlader erweiterte das Leistungsspektrum um den Aushub von Baugruben. Etwa die der Münchner Rück, die damals mit 31 Metern als tiefste Baustelle Deutschlands gehandelt wurde. Auch Abbrucharbeiten übernahm das einstige Transportunternehmen, das mit dem Rückbau und dem Baugrubenaushub des Traditionshauses „RiegerPelze“ am Isartor beauftragt wurde.

1982 entschieden sich die Geschwister Karl Heinz und Erwin Klarwein für den Namen „Gebrüder Klarwein GmbH“. Das war auch das Jahr, in dem das Unternehmen sich mit der Erweiterung der U-Bahn-Linie Rotkreuz- zum Stiglmaierplatz in einem weiteren Großprojekt verewigte. 2003 verlegte der Familienbetrieb den Hauptsitz nach Oberpfaffenhofen, drei Jahre danach stießen die aktuellen Geschäftsführer Andreas und Christian Klarwein dazu. Sie waren es, die den Kiesgrubenbetrieb ausbauten und eine moderne Recyclinganlage auf den Weg brachten.

„Wir haben seit jeher versucht, alle Materialien wiederzuverwenden und die Baustelle nachhaltig zu bewirtschaften“, betont Andreas Klarwein. Ziel ist es, auf dem rund 30 000 Quadratmeter großen Areal 90 Prozent der Baustoffe nach einem Abbruch beziehungsweise Aushub aufzuarbeiten – und damit Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Dazu gehören fachgerechte Schadstoffbeseitigung beziehungsweise die Aufbereitung der Schadstoffe zu Sekundärrohstoffen. Der Schutz der Umwelt sei ein persönliches Anliegen der Geschwister, Karin (Prokuristin) sowie Christian und Andreas Klarwein und deren Vater Karl Heinz Klarwein.

Die „leistungsstarke Fahrzeugflotte“ umfasst neben 3D-gesteuerten Baggern 25 Lastwagen „nach modernstem Standard“, so Klarwein. Mit dem neuesten Longfrontbagger können Abbrüche bis 28 Meter Höhe realisiert werden – und der jüngst angeschaffte Seilbagger schafft Baugruben in mehr als 30 Meter Tiefe, berichtet Klarwein. 100 Mitarbeiter „aus 20 verschiedenen Ländern“ zählt das familiengeführte Unternehmen mittlerweile. „Unsere Eltern und Großeltern haben uns vorgelebt, dass wir mit unserem Einsatz etwas bewegen können. Und das war die Motivation, dass alle Kinder eingestiegen sind“, sagt Klarwein. Und wie es aussieht, wird das auch weiterhin so bleiben, denn die jeweils ältesten Söhne der Geschäftsführer haben bereits ausgemacht, dass sie einmal den Betrieb übernehmen wollen.

Michèle Kirner