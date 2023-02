„Von hinten“: Andi Kiss mit neuem Song bereit fürs nächste Ballermann-Level

Von: Tobias Gmach

Mit Fans an der Playa de Palma drehte Andreas Kiris alias Andi Kiss einige Szenen für das Musikvideo zum neuen Ballermann-Song „Von hinten“. © oliver deville, villa-produktions

Professionelles Management, neuer Produzent, ein großer Auftritt auf Mallorca und ein Ohrwurm mit Hit-Potenzial: Der Weßlinger Ballermann-Sänger Andreas Kiris will seine Karriere heuer auf ein neues Level heben.

Weßling – Zerdrückte Chipstüten, halb leere Deo-Sprays und schlecht gekühltes Bier kann Andreas Kiris gar nicht haben. Deshalb greift er im Regal immer nach hinten, um die aus seiner Sicht beste Ware hervorzuholen. In seinem neuesten, am vergangenen Freitag veröffentlichten Werk singt der Weßlinger Musiker, alias Andi Kiss: „Ich nehm’ sie immer nur von hinten, so richtig schön von hinten...“ – und meint trotz eindeutiger Anspielungen natürlich nichts anderes als seinen „Spleen“, den er immer wieder im Supermarkt auslebt.

Der 39-Jährige bringt anderen, vor allem Kindern, das Gitarrespielen bei. Und manchmal spielt er ihnen einen neuen Song vor – um abzuchecken, ob Hit-Potenzial in ihm steckt. Ein Ohrwurm ist die kitschig-bombastisch produzierte Schlagernummer „Von hinten“ definitiv. Nicht nur deshalb könnte es heuer ein gutes Jahr für Kiris werden. Er hat sich in vielerlei Hinsicht neu aufgestellt. „Ich möchte meine Karriere auf das nächste Level bringen“, sagt er. Einen Namen am Ballermann auf Mallorca hat Kiris, Markenzeichen Sonnenhut, spätestens, seit er 2019 mit seinem Hit „Suffia“ in Palma in der Disko „Bierkönig“ vor einer feiernden Meute auftrat.

Am 22. April wird er wieder im Bierkönig auf der Bühne stehen, beim Opening der Ballermann-Saison. „Das ist mit dem Finale die größte Veranstaltung, da kommen Tausende Leute“, sagt Kiris voller Vorfreude – und mit Genugtuung. Schließlich darf nicht jeder im Bierkönig schmettern. „Das ist der Traum aller Party-Musiker.“ „Reingebracht“ habe ihn die Agentur Mucke, sein erstes professionelles Management.

Andi Kiss nahm bei Malle-Produzent Oliver deVille auf

Noch professioneller will Kiris allgemein werden. Das Lied „Von hinten“, das er im August geschrieben hatte, nahm er in der Eifel auf. Dort wohnt Oliver deVille, sein neuer Produzent, der schon viele Malle-Hits abgemischt hat. Der Produzentenwechsel bringe „frischen Wind“, sagt Kiris. Genau wie seine Art aufzutreten: Die Akustik-Gitarre braucht er nicht mehr so oft auf der Bühne, lieber lässt sich der Sänger von einer fetten Soundwand via Playback unterstützen.

Was macht eigentlich einen guten Ballermann-Song aus? Kiris: „Er muss mitsingbar sein, er muss die Leute abholen und sie emotional packen.“ Und dem Weßlinger gefällt es, wenn ein Lied „clever“ ist – also zum Beispiel doppeldeutig wie „Von hinten“. Vorwürfe, seine Lieder seien unangemessen oder gar sexistisch, habe sich Kiris noch nie anhören müssen. Sein Hit „Suffia“ sei schließlich die „ultimative Liebeserklärung“. Und außerdem sagt er: „Meine Familie und meine Frau unterstützen mich sehr.“

Das Video zur neuen, 2:38 Minuten kurzen Nummer, haben er und deVille Ende Januar auf Mallorca gedreht, mit nicht ganz sommerlich bekleideten Fans an der Playa de Palma und im Supermarkt. Im Filmchen sieht man einen feierwütigen Andi Kiss und einen, der Käse und Weinflaschen von hinten aus dem Regal nimmt. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl“, sagt er. „Der Song macht was mit den Leuten. Und wenn sie selbst im Supermarkt sind, werden sie an ihn denken.“