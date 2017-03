Wachsamer Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

Weßling - Da kann man nur sagen: brav gemacht. In Weßling hat ein aufmerksamer Hund einen potenziellen Einbrecher in die Flucht geschlagen.

Der Unbekannte war am Samstag zwischen 19.30 und 19.40 Uhr über den Zaun eines Grundstücks in Seenähe geklettert. Das bekam der Hund – ganz Wachhund eben – mit und schlug an. Als der Mann den Hund bemerkte, gab er Fersengeld und ergriff die Flucht. Dabei kletterte der verhinderte Einbrecher über weitere Zäune und verlor seinen mitgebrachten Schraubendreher, wie ein Polizeisprecher mitteilt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch leider nicht zum Ergreifen des Täters. Hinweise nimmt die Polizei Herrsching unter Telefon (0 81 52) 9 30 20 entgegen. Ob der aufmerksame Hund eine Extra-Portion Leckerlis bekommen hat, ist nicht bekannt.6