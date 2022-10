Wegen Beschwerden: Sportwagentreffen auf Flughafen hat Nachspiel

Von: Hanna von Prittwitz

Schicke Sportwagen zogen auf dem Gelände des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen Unmut auf sich. © picture alliance / Matthias Balk / Matthias Balk

Eine private Sportwagenveranstaltung auf dem Gelände des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen hat für Nachfragen bei der Weßlinger Verwaltung gesorgt. Die Sache ist mittlerweile geklärt. „Wir werden so was wohl nicht mehr machen“, sagt Prof. Christian Juckenack vom Flughafenbetreiber Bewo.

Oberpfaffenhofen – Schicke Sportwagen, die am Sonntag auf einem Teil der Start- und Landebahn des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen ausgestellt werden und auch kleine Runden drehen – das hat in der Gemeinde Weßling diese Woche für ein Nachspiel gesorgt. Wie Weßlings Bürgermeister Michael Sturm am Freitag berichtete, sei er von Anliegern am Sonntagnachmittag angerufen worden, „weil da was los“ sei auf dem Flughafengelände. „Ich bin dann hingefahren, aber da war die Veranstaltung schon fast vorbei.“ Nur in der Ferne habe er noch Fahrzeuge sehen können. Am nächsten Tag habe es weitere Beschwerden gegeben, auch über Lärm. „Tatsächlich waren die Motoren bis Neuhochstadt zu hören – dort gibt es eine Messstelle, deren Mikrofone Lärm angezeigt haben“, sagt Sturm. Auf ihrer Internetseite suchte die Gemeinde daraufhin nach weiteren Zeugen für „ein von uns nicht genehmigtes Autorennen“ am Sonderflughafen. Denn die Gemeinde war nicht informiert. Die Meldung auf der Internetseite ist mittlerweile aber gelöscht.

Wie Prof. Christian Juckenack vom Flughafenbetreiber Bewo erklärte, hat es sich am Sonntag um eine private Veranstaltung gehandelt. Sie habe drei Stunden gedauert, es sei nicht laut gewesen. „Und es handelte sich definitiv nicht um ein Autorennen“, sagte er. Alle Fahrzeuge seien straßentauglich und angemeldet gewesen, es habe Prämierungen gegeben, und die Sieger hätten dann eine kleine Runde auf dem Flughafengelände fahren dürfen. Er bedauere sehr, dass dies für Irritationen gesorgt habe „Wenn sich jemand gestört fühlt, werden wir das in Zukunft lassen. Es ist das Gegenteil von dem, was wir wollen.“ Darauf habe er sich auch sehr schnell mit Bürgermeister Sturm geeinigt.

Fotos und Filme der Veranstaltung im Internet

Im Internet sind Fotos und Filme von der Veranstaltung zu finden. Danach handelte es sich um das Sportwagentreffen Concorso di Bavaria der Cruisefire GmbH aus München. Das Konzept richtet sich an Besitzer von Sportwagen und Supersportwagen, die „die große Leidenschaft für das Automobil, den Spaß am Fahren oder einfach nur den Charme der vier Räder teilen“, wie es auf der Internetseite heißt. Die Teilnehmerzahl war auf 100 Wagen begrenzt, die Teilnahme kostete 150 Euro pro Fahrer und auch pro Beifahrer. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um ein Rennen handelt. Gestartet war der Concorso di Bavaria am Sonntag in der BMW-Motorwelt in München. Von dort ging es laut Programm zum „Privatflughafen München“, also dem Sonderflughafen. Die Veranstaltung war auch bei der Polizei angemeldet, wie die Beamten in Herrsching bestätigten.

Laut Sturm gibt es nicht nur Widerstand gegen solche Veranstaltungen. „Doch es ist schon die Frage, ob solche Juxfahrten in diese Zeit passen.“ Grundsätzlich gab es wohl auch schon eine gewisse Vorspannung im Ort: Erst im September hatte auf dem Sonderflughafen eine große Show auch mit Rennautos stattgefunden (wir berichteten). „Damals haben auch einige Leute angerufen und sich über den Lärm beschwert“, sagt Sturm. Damals seien aber auch wirklich Rennautos mit dröhnenden Motoren auf dem Feld unterwegs gewesen.

Juckenack kann sich noch an die Zeiten erinnern, in denen rund um den Flughafen noch Dornianer lebten, also Menschen, die bei dem Flugzeugbauer beschäftigt gewesen waren. „Die hingen dann am Zaun und waren begeistert von dem, was hier passiert ist. Es betrübt mich schon, dass das nicht mehr so ist.“ Denn auch zu neuen Technologien mit Blick auf die Energiewende werde an dem Standort geforscht. Laut Juckenack gibt es daher auch die Überlegung, einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. „Denn wir haben hier viel zu zeigen als Sonderflughafen, der wir in erster Linie sind.“ Veranstaltungen wie am Sonntag aber soll es nicht mehr geben, bekräftigte er.

