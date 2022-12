Momente für die Kunst

Eine Schau vieler Künstler (v.l.): Renate Kaiser, Petra Risch, Claudia Meisinger, Marina Willer, Ute Kirchhof, Larissa Leuenberger, Svetlana Filkina, Jutta Müller, Angela Reik, Cornelia Rhomberg, Konstanze von Rebay, Monika Treppner, Angela Werner-Hildebrandt und Stefan Negele im Weßlinger Pfarrstadl. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Endlich wieder Weihnachtsausstellung in Weßling: 25 Künstler stellten am Wochenende im Pfarrstadl aus. Viele widmen sich nebenberuflich der Kunst und erschaffen Gemälde, Fotografien oder Skulpturen mit enormer Anziehungskraft.

Weßling – „Tolle Ausstellung“, lobte eine Besucherin die Organisatorin Konstanze von Rebay. Die Weihnachtsausstellung ist in Weßling nach mehr als 60 Jahren eine Institution. Bis 2019 war sie eine feste Größe im Terminkalender. Dann kam Corona und der Event fiel zweimal aus. Erst im Oktober entschied sich von Rebay für eine Wiederaufnahme und generierte spontan 25 Kunstschaffende fast nur aus Weßling.

Eine Wand bekamen die Gemälde der heuer verstorbenen Kirsten Jaene. Ihr lebenslanges Leiden aufgrund eines angeborenen Herzfehlers verarbeitete sie in Acryl: Die Krankheit als grünes Monster, das das gelbe Gegenüber zur Verzweiflung bringt. Fotografin Angela Reik hat die Entstehungsgeschichte des Neubaus der Familie festgehalten. In klaren Linien laufen auf ihrem Foto unverputzte Wände auf vier Ecken zu, während das Licht die Fenster als geometrische Figuren auf den Boden wirft. Die einfache Klarheit zieht den Betrachter in den Bann.

Auch in den Bildern des Pianisten Wolfgang Leibnitz steht der Moment Modell. Nach einem Klinikaufenthalt in Großhadern etwa, als er mit Infusionswagen durch den Garten streifte und das Gebäude im Bett skizzierte. Monika Treppes hat Erinnerungen an Island abgelichtet und die intensiven Farben am Computer herausgearbeitet. Svetlana Filkina malt nebenberuflich, wirkt aber professionell. Die Tänzerin in „Balance“ etwa, die graziös eine Brücke schlägt. Oder das Aquarell „Christmas Gift“, in dem Maria im Licht des Sterns von Betlehem zärtlich ihr Kind in den Armen wiegt. Petra Risch hat ihre Enkelkinder in Acryl abstrahiert und Stefan Negele feinsäuberlich die 24 Gesichter der Frauenfußballnationalmannschaft als Mosaik wiedergegeben. Jutta Müller gab sich in den Gemälden „Kairos und Chronos“ der griechischen Mythologie hin. Von Kairos leitet sich das Sprichwort „Die Gelegenheit am Schopfe packen“ ab, denn der Gott der Gelegenheit ist so schnell, dass man ihn nur festhalten kann, in dem man ihn am Fronthaar festhält. Diese Situation umzusetzen habe sie Jahre gekostet, berichtet Müller. Irgendwann floss ein klar abgegrenzter roter Punkt auf die Leinwand, der sich vom Rest des Bildes abhebt – und greifbar ist wie das Haar des griechischen Gottes.

Seit ihrem Ruhestand hat sich Angela Werner-Hildebrandt im Rahmen eines Studiums der Malerei verschrieben. Auszüge ihrer Arbeiten fingen die Blicke der Gäste am Treppenaufgang ein. Darunter die junge Angela, die mit dem Fotoapparat auf dem Schoß im Schneidersitz einen fernen Punkt fixiert.

Sand spielt in Konstanze von Rebays Gemälden eine tragende Rolle: Eingefärbt auf die Aluplatte geworfen bekommt das gewaltige Werk „Ammersee im Sturm“ auf diese Weise eine Mehrdimensionalität. Wieder mit dabei ist Profi-Fotograf Flo Hagena, dessen Aufnahmen das Leben am Strand und beim Surfen in Malibu dokumentieren. Und Stammgast Renate Kaiser hat den Begriff „Freiheit“ in Ton gebrannt: Eine bunte Figur, deren Hände beim genauen Hinsehen hinten mit einer Halskette gefesselt sind.

Michèle Kirner