Weltsensation aus Oberpfaffenhofen

Von: Hanna von Prittwitz

Kann mit seinen Händen fühlen und unterschiedliche Objekte greifen: Roboter Agile Justin. © dlr

Experten sprechen von einem Durchbruch: Der Roboter Agile Justin kann Dinge mit seiner Hand intuitiv greifen und in jede Richtung drehen, ohne dabei hinzusehen. Beigebracht haben ihm dies Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) mittels Künstlicher Intelligenz.

Oberpfaffenhofen – Behutsam fasst die Hand den Würfel, dreht sie, wendet sie. An sich nichts Besonderes. In diesem Fall jedoch ist es eine mit Sensoren ausgestattete Roboterhand, die von Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen ganz genau beobachtet wird. Erstmals ist es dem Team um Professor Berthold Bäuml am DLR-Institut für Mechatronik gelungen, dem Roboter Agile Justin mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) diese hochkomplexen Fähigkeiten beizubringen. Auf der Messe Automatica in München sorgte das für Aufsehen weltweit.

„Die Hand gibt es schon seit 20 Jahren“, erklärt Bäuml im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Vor 15 Jahren machte Roboter Justin Schlagzeilen, weil er mit seinen vier Fingern Bälle fangen konnte. „Wir haben nun aber über KI einen Stand erreicht, der die Geschicklichkeit der Hände näher an die des Menschen heranrückt“, sagt Bäuml. Das gelinge nur, wenn der Roboter sich die Fingerfertigkeit selbst erarbeiten könne. „Gerade bei den Händen muss er selbst ähnlich wie ein Kind durch Ausprobieren lernen.“ Tatsächlich komme der Roboter dann auf Strategien, „die für uns manchmal überraschend sind und die wir durch einfaches Programmieren nicht erreichen könnten“, sagt Bäuml. Insbesondere das blind ausgeführte Drehen und Manipulieren von Objekten mit einer nach unten offenen Hand sei eine Herausforderung. Außerdem habe Agile Justin nun ein Verständnis für 3D-Formen, könne beliebige Objekte mit der Hand greifen, eine optimale Position der Hand finden und seine zwölf Fingergelenke einstellen. Um Intuition zu lernen, wurde der Roboter mit Tausenden Beispielen für Zehntausende Objekte gefüttert. Das dauerte Tage. „Aber jetzt kann der Roboter den richtigen Griff innerhalb von Sekundenbruchteilen abrufen.“

Andere Unternehmen wie der ChatGPT-Konzern Open AI hatten die Forschung an der Hand zuvor aufgegeben. Daran kann sich auch Professor Gerhard Hirzinger (78) aus Seefeld sehr gut erinnern. Hirzinger gründete einst das Zentrum für Mechatronik, er hat alle Preise und Auszeichnungen gewonnen, die es zu gewinnen gibt. Bäuml nennt er einen „Guru der Robotik“, natürlich kennen sich die beiden gut, ist Hirzinger mit dem Projekt bestens vertraut. Was bei Agile Justin nun im Institut erreicht wurde, das nennt aber auch Hirzinger „eine Weltsensation“. Er freue sich sehr, dass das DLR und Deutschland bei der Robotik noch ganz vorne dran seien.

„Als nächsten Schritt müssen wir die Hand robuster machen“, erklärt Bäuml. Tempo sei bei der Entwicklung das A und O. Er denkt weiter: „Wir haben einen gigantischen Fachkräftemangel, wollen aber die Produktion in Deutschland halten. Das lässt sich mit geschickten Händen lösen, sie sind ein wesentlicher Faktor.“ In der Branche werde sehr offen über die neue Entwicklung gesprochen. Um mit dieser Kombination aus Wissen und Erfahrung vorn zu bleiben, sei eine Kommerzialisierung unabdingbar. „Das wird auch schon gefördert“, sagt Bäuml. Die Köpfe für die Forschung rekrutiere er aus seinen Studenten von der TU München. „Aber wir müssen schnell genug sein.“ Bayern mache da vieles richtig, „aber denkt manchmal zu langsam, weil in großen Strukturen“. Für die Entwicklung sei kein halbes oder ganzes Jahr Zeit. So oder so handele es sich um eine Schlüsseltechnologie. Anfragen aus aller Welt liegen wohl nach schon vor. „Alle haben Probleme, Mitarbeiter zu finden. Nun können wir Geschicklichkeit beispielsweise beim Zusammenbau von Handys automatisieren.“