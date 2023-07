Weniger Geld für die Musikschule

Von: Hanna von Prittwitz

Die Gemeinde Weßling kürzt ihren Zuschuss für die Musikschule Gilching. © Michael Hanschke

Die Gemeinde Weßling unterstützte die Musikschule Gilching in den vergangenen drei Jahren mit je 50 000 Euro. Heuer fällt der Zuschuss geringer aus. Und er könnte 2024 um die Hälfte sinken.

Weßling – 50 000 Euro für die Musikschule Gilching – das war in finanziell stabilen Zeiten für Weßling kein Problem. Heute jedoch kämpft die Kommune mit sinkenden Einnahmen und hohen Kosten. „Uns geht das Geld aus“, beschrieb Andreas Lechermann (CSU) die Lage. Der Zuschuss sinkt daher um 5000 Euro auf 45 000 Euro. Nächstes Jahr könnte er um die Hälfte gekappt werden.

„Die Haushaltslage ist mehr als prekär“, verkündete Kämmerer Sebastian Görlitz in der Sitzung. Derzeit besuchen 140 Weßlinger 154 Kurse in der Musikschule. Auch der Blick in die Gemeinde Wörthsee warf Fragen auf: Diese bezahlt jährlich 1500 Euro. Allerdings sind nur 40 Wörthseer in der Musikschule angemeldet, und sie zahlen einen um 40 Prozent höheren Beitrag, wie Lechermann erklärte. „Die Höhe des gemeindlichen Zuschusses ist eine politische Entscheidung“, betonte er und sagte auf Rückfrage, dass Weßling nach Gilching der zweitgrößte Zahler sei.

Eine Kürzung könnte dazu führen, dass der Verein das Loch mit Gebührenerhöhungen stopfen müsse, erklärte Görlitz. Damit entstünde ein Sonderkündigungsrecht. In der Ratsrunde gingen Bedenken einer damit einhergehenden Kündigungswelle um. Hinzu kommt, dass der Freistaat Bayern „einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent der anrechenbaren kommunalen Leistungen trägt“, führte Görlitz aus. Dazu müssten die Zuschüsse der Kommunen mindestens 35 Prozent besagter kommunaler Leistungen ausmachen. „Ist der Kommunalzuschuss kleiner, reduziert sich der Staatszuschuss um 25 Prozent.“ In Zahlen gingen der Musikschule damit in diesem Jahr knapp 40 000 Euro flöten. „Wir gehen aber davon aus, dass bei 5000 Euro weniger der Staat noch keine Kürzungen vornimmt.“

Peter Weiß (FW) plädierte dafür, weiter in die kulturelle Bildung zu investieren. „Wir können das nächste Jahr darüber reden, dass wir uns das nicht mehr leisten können.“ Fraktionskollege Christian Zollner sah das anders: „Wir geben viel mehr als 50 000 Euro aus, denn sie schulen in unseren Gebäuden, die wir heizen müssen.“ Er schlug eine Kürzung von 10 000 Euro vor und war der Meinung, dass die Eltern die Gebührenerhöhung tragen würden, „wenn es ihnen wichtig ist“. Clemens Pollok (Grüne) hielt dagegen, dass viele Ehrenamtliche sich in der Musikschule einbrächten.

Görlitz ermahnte, die Finanzlage Weßlings ernst zu nehmen. „Größere Einnahmen, die wir erwarten, sind noch nicht eingegangen. Wir werden wahrscheinlich einen Nachtragshaushalt beschließen müssen.“ Die Kürzung auf 45 000 Euro ging schließlich mit 10:5 Stimmen durch. Lechermanns Vorstoß, als Planungsgrundlage für die Musikschule eine Maximalgrenze von 25 000 Euro für 2024 abzusegnen, fand keine Mehrheit. Stattdessen soll die Verwaltung in einem Gespräch mit der Musikschule klar stellen, dass aufgrund der Haushaltslage mit weniger Geld zu rechnen sein wird.