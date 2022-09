Wenn der Herbstmond aufgeht

Von: Hanna von Prittwitz

Trafen schon 2021 in Weßling zusammen und laden für kommenden Samstag erneut zum Mondfest: Dr. Oliver Schön (Präsident der DJG Bayern, Dr. Ernst Englmayr und Generalkonsul Nobutaka Maekawa (v.r.). © andrea jaksch

In Weßling findet am Samstag, 17. September, das vierte Mondfest der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Bayern statt

Weßling – „Tsukimi“, das japanische Fest zu Ehren des Herbstmondes, ist in etwa mit dem Erntedankfest vergleichbar. Zum vierten Mal lädt die Deutsch-Japanische Gesellschaft Bayern dazu ein. Das Fest zur Mondbetrachtung findet am Samstag, 17. September, von 15 bis 20 Uhr beim Pfarrstadel in Weßling statt. Bei schlechtem Wetter weichen Veranstalter und Besucher in den Pfarrstadel aus.

„In Asien wurde das Mondfest schon am vergangenen Wochenende gefeiert“, sagt Dr. Ernst Engelmayr. Der Herrschinger engagiert sich seit 2016 bei der Deutsch-Japanischen Gesellschaft (DJG) Bayern, die mit rund 800 Mitgliedern zu den größten Deutschlands zählt. Weil ihr Präsident, Dr. Oliver Schön, in Weßling wohnt, entstand die Idee, dort auch ein Mondfest auszurichten. „Wir wollten nicht immer alles in München veranstalten, sondern auch mal im Landkreis“, erklärt Engelmayr.

Engelmayr ist Japan schon seit 50 Jahren verbunden. Denn ein Freund seines Vaters war Ende der 60er Missionar in Tokyo. „Meine Familie hat ihn mit Verkaufsausstellungen nach den Gottesdiensten unterstützt“, erzählt Engelmayr. Der Missionar schickte dafür Fächer, Puppen oder Bilder auf Seidenpapier. Den Erlös sandte die Familie dann nach Japan. „Später kamen Japaner zu uns, die nach Rom wollten“, erinnert sich Engelmayr. „Dann ist bei mir wohl der Virus ausgebrochen.“ Jedenfalls lernte Engelmayr erst Japanisch bei der Volkshochschule, studierte Japanologie in München und lebte dann als Student für ein halbes Jahr in der Inselnation im Pazifik.

Die Besucher des Mondfestes lernen viel über die Traditionen der japanischen Kultur. „Sie sind uns in gewisser Weise ähnlich“, sagt Engelmayr und zitiert ein Sprichwort, nachdem die Japaner die Preußen Asiens sind, „und die Koreaner die Italiener“. Das Wertesystem jedoch sei ein völlig anderes. „Die Bezeichnung Individualist ist in Japan ein Schimpfwort. Der hervorstehende Nagel gehört eingeschlagen, heißt es dort“, weiß Engelmayr. Dies sei natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass 126 Millionen Japaner auf einer Fläche der Größe Bayerns leben – so groß ist die bewohnbare Fläche in Japan.

In den vergangenen Jahren besuchten durchgehend rund 300 Menschen die Mondfeste in Weßling. „Daher haben wir uns auch entschlossen, sie fortzusetzen“, erklärt Engelmayr. Im Juli erst habe im Englischen Garten in München das 25. Japanfest der DJG stattgefunden. „Da waren rund 20 000 Menschen“, weiß Engelmayr.

Los geht’s in Weßling um 15 Uhr mit Begrüßungen durch Generalkonsul Nobutaka Maekawa, Weßlings Zweiten Bürgermeister Sebastian Grünwald, Dr. Wolfgang Bockhold (Präsident der DJG Augsburg/Schwaben) und Dr. Oliver Schön (Präsident der DJG Bayern), eingerahmt mit Liedern des Deutsch-Japanischen Chors und Hana Chor. Ab 15.30 Uhr erklingen japanische Lieder von Miyu Lutze-Hidaka. Ab 16 Uhr steht Aikido Yoshinkan auf dem Programm. Renkei Hashimoto spielt ab 16.30 Uhr auf der Bambusflöte, umrahmt von Gedichten der Haiku-Gruppe von Yuko Murato der DJG. Susanna Wellenberg zeigt ab 16.30 Uhr nicht nur Kindern, was es mit Origami auf sich hat. Um 17.30 Uhr gibt es eine weitere Aikido-Yoshinkan-Aufführung. Japanischer Tanz ist ab 18 Uhr zu erleben, ab 19 Uhr erklingen Jazz und Bossa nova mit Nilo und Masake. Die Besucher können sich zudem im Go-Spiel üben, Aged Sake probieren und eine Keramik- und Ikebana-Ausstellung anschauen. Kulinarisch werden sie mit einem japanischen Essensstand und von der Freiwilligen Feuerwehr Weßling versorgt.