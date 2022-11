Kalter Pfarrstadl: Wenn die alte Heizung streikt

Teilen

Ganz schön eng: Kirchenpflegerin Brigitte Reichert und Hausmeister Siegfried Schwemm im Heizungsraum. © . Michèle Kirner

Kalte Duschen, fröstelnde Konzertbesucher oder kalte Füße während des Yoga- oder Ballettunterrichts: Die Gasheizung im Pfarrstadl Weßling und in den beiden Wohnungen darin zickt. Nun wird eine neue eingebaut.

Weßling – Die defekte Heizung im Pfarrstadl in Weßling hat bereits dafür gesorgt, dass Gemeinderats- und Ausschusssitzungen im Freizeitheim Hochstadt und wieder im Rathaus stattfinden. Konzerte und Veranstaltungen von „Unser Dorf“ finden allerdings nach wie vor im Pfarrstadl statt, in dem es unangenehm kühl werden kann. Auch im kleinen Saal verbinden Schüler bei Yogaübungen Körper, Geist und Seele, und der Tanznachwuchs dreht weiterhin Pirouetten. „Anfang Dezember sollte die neue Heizung eingebaut sein“, hofft Kirchenpflegerin Brigitte Reichert im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Ein Starkstromkabel sorgt für eine elektrische Zwischenlösung in den beiden Wohneinheiten.

Der Pfarrstadl hängt an einem von zwei Gasheizkesseln – einer hat den Geist bereits ganz aufgegeben, während der andere noch aus dem letzten Loch pfeift. Manchmal schaltet er sich aus, woraufhin Hausmeister Siegfried Schwemm herbeieilt und den Ofen wieder anschmeißt. Das war auch vergangene Woche so.

„Das ist schon seit einem Dreivierteljahr so“, berichtet die Kirchenpflegerin. „Unser Hausmeister ist anfangs fünfmal am Tag vorbeigefahren, um die Heizung wieder zum Laufen zu animieren.“ Die beiden Wohnung hingen ursprünglich ebenso an der Gasheizung. Dort leben zwei Familien. Fällt die Heizung aus, müssen sich die Bewohner nicht nur warm anziehen, sondern auch kalt duschen. Die vorübergehend eingebaute Elektroheizung hat dieses Problem erst einmal gelöst. Die beachtlichen Kosten für den Betrieb bezahle das St. Ulrichswerk, so Reichert.

Regelmäßige Kontrollen, ob‘s warm wird

Kaum war die Heizung von dieser Arbeitslast befreit, so schien es jedenfalls, nahm die im Pfarrstadl ihre Arbeit wieder mehr oder weniger verlässlich auf. Das war Brigitte Weiß aufgefallen, als die Vorsitzende von „Unser Dorf“ schon dachte, sie müsste die kommenden Veranstaltungen absagen. „Aber als ich eines Tages in den großen Saal kam, war es bacherlwarm“, erinnert sie sich. Damit das so bleibt, fährt Schwemm nach wie vor einmal pro Tag zum Kreuzberg 3 und prüft, ob die Heizung ihre Pflicht erfüllt.

Verlassen wollte sich darauf aber niemand, deshalb wurden auch im kleinen Saal elektrische Radiatoren aufgestellt, berichtet Reichert. „Unsere Mieter liegen uns besonders am Herzen, schließlich verdienen sie mit dem Yoga- oder Ballettunterricht ihren Lebensunterhalt.“

Im Dezember sollte eine nagelneue Gasheizung die Räume und Wohnungen wieder zuverlässig wärmen, so Reichert. „Leider kommt aus Platzgründen nichts anderes als eine Gasheizung in Frage“, bedauert sie. Für Pellets fehle der Stauraum, und ein größerer Heizkessel passe nun mal nicht in den engen Heizungsraum. Der Traum einer Solaranlage für mit Sonnenenergie aufgeheiztes Wasser hätten sie auch verwerfen müssen. „Auf dem denkmalgeschützten Gebäude dürfen wir die Paneele nicht anbringen“, sagt Reichert.