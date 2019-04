25 000 Euro Schaden bei Heizungsbrand

Bei Reparaturarbeiten ist es am Samstag gegen 14 Uhr in Weßling zu einem Brand gekommen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.

Weßling - Bei Reparaturarbeiten ist es am Samstag gegen 14 Uhr in Weßling zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei Herrsching auf Anfrage mitteilte, hatte ein Mann versucht, im Anbau des Hauses in der Straße Am Kreuzberg die Heizung zu reparieren und zu reinigen. Dabei sei der am Boden liegende Brenner in Feuer geraten, sagte ein Polizeisprecher. Etwa 36 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Weßling, Gilching, Oberpfaffenhofen und Hochstadt waren alarmiert. Sie hatten das Feuer zwar schnell unter Kontrolle, konnten die Heizungsanlage jedoch nicht mehr retten. Auch der Anbau wurde durch Feuer und Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 25 000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.