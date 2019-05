29 fehlende Plätze, vier Optionen

In Weßling fehlen zum neuen Kindergartenjahr im September 29 Kindergartenplätze – und Therapieräume für die Inklusion. Der Gemeinderat hadert mit mehreren Möglichkeiten.

Weßling – Die Gemeinde Weßling ist kinderreich. Das ist einerseits erfreulich, andererseits gehört es zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde, Krippen- und Kindergartenplätze für den Nachwuchs bereitzustellen. Und das wiederum ist gar nicht so einfach. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sah sich das Gremium mit deutlichen Zahlen konfrontiert: 29 Kindergartenplätze sind theoretisch bis September bereitzustellen.

Obenauf meldete auch Einrichtungsleiter Michael Klinke in Ausführungen über die inklusive Betreuung im Kinderhaus Regenbogen zusätzlichen Raumbedarf für Therapieräume und Elterngespräche an. Das Gremium befürchtete, dass es ein nicht zu bewältigender Kraftakt werden könnte, den notwendigen Platz rechtzeitig für den Nachwuchs zu beschaffen beziehungsweise die Räume kindgerecht umzubauen.

Eine Container-Lösung ist teuer

Dabei gibt es einige Optionen. Zur Wahl standen die Unterbringung von jeweils 15 Kindern im von der Gemeinde angemieteten Pavillon an der Meilinger Straße, im ausgebauten Kellerraum des evangelischen Kindergartens Sonnenblume, für ein Jahr in einem Zimmer im Maria-Magdalena-Haus in Oberpfaffenhofen oder im ersten Geschoss von Weßlings altem Feuerwehrhaus. Container erschienen dem überwiegenden Teil der Ratsrunde deutlich zu teuer. Die gemeindliche Kindertagesstätten-Bereichsleiterin Stephanie Trinkl sprach von Kosten in Höhe von etwa 300 000 Euro.



„Ich empfinde es als wichtig, eine dauerhafte Lösung zu finden“, betonte Dr. Felizitas Leitner (BG) und erhielt dafür viel Zustimmung. Andreas Lechermann (CSU) konnte sich vorstellen, die Garage beim alten Kinderhaus Regenbogen wegzureißen und stattdessen eine Art Kinderhaus zu bauen. „Auch die alte Waschhalle im alten Feuerwehrhaus könnte umgebaut und genutzt werden“, schlug er vor. Petra Slawisch (Grüne) erinnerte daran, dass nach der Fertigstellung der zentralen Schule beim Sportplatz sowohl die Schulhäuser in Oberpfaffenhofen und Weßling als auch die umgebauten Räume in Weßlings altem Feuerwehrhaus frei würden. „In Zukunft steht uns genügend Platz zur Verfügung, und wir müssen uns lediglich zwei Jahre behelfen“, sagte die Architektin.



Susanne Mörtl ist für die Unterbringung im Maria-Magdalena-Haus

Susanne Mörtl (SPD) sprach sich für die vorübergehende Unterbringung im Maria-Magdalena-Haus und den Kindergarten Sonnenblume aus. „Ich denke der Ausbau der Toiletten und der Fluchtwege verursacht keine hohen Kosten.“ Und das von der evangelischen Kirche zugesicherte Jahr könnte sicherlich verlängert werden. „Eine schnelle Lösung wird zu teuer“, ermahnte Christian Zollner (FW). Um dem entgegenzuwirken, schlug Clemens Pollok (Grüne) vor, in seiner Funktion als Architekt mit der Verwaltung und Einrichtungsleitern die Eckdaten notwendiger Umbauten abzuklären. Danach entscheidet das Gremium sich für die in seinen Augen sinnvollste Variante. Sollten die Räume nicht rechtzeitig fertig werden, könnte man mit dem Landratsamt vorübergehende Ausnahmen aushandeln, so Vize-Bürgermeister Michael Sturm.



Michèle Kirner