Auto rutscht in Graben und bleibt unbeschädigt - doch dann kommt ein Schulbus 

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Weßling. Personen wurden dabei nicht verletzt, ein Auto war danach jedoch ein Totalschaden.

Weßling - Eine glatte Stelle reichte: Bei einem kuriosen Unfall ist am Mittwochmorgen bei Weßling zum Glück nur Sachschaden entstanden, der Hergang allerdings ist selbst für Polizisten ungewöhnlich. Der Reihe nach: Eine Dießenerin (43) fuhr mit ihrem Ford gegen 7.45 Uhr von der Autobahnausfahrt Wörthsee in Richtung Weßling. „Kurz vor einer Unterführung kam sie in einer Rechtskurve aufgrund der Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Ford blieb dabei völlig unbeschädigt!“, teilte die Polizei mit.

Auto rutscht in Weßling in Graben und bleibt unbeschädigt - dann kommt ein Bus

Jedoch: Kurz danach fuhr ein vollbesetzter Schulbus die Strecke in selber Richtung. Der 46-jährige Busfahrer verlor laut Polizei an der gleichen Stelle wie die Pkw-Fahrerin die Kontrolle über sein Fahrzeug. „Mit dem linken vorderen Fahrzeugeck kollidierte er mit dem Pkw der Dießenerin, der noch im Straßengraben stand.“ Folge: Der bis dato unbeschädigte Pkw war danach ein Totalschaden.

Lesen Sie auch:

„Geheult wie ein Schlosshund“: Heute sehen wir Stallers letzten Auftritt in der ARD-Serie

Nach sieben Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit geht das Wolfratshauser Polizistenduo Hubert und Staller bald getrennte Wege: Am Mittwoch läuft um 20.15 Uhr der Abschiedsfilm.

Polizei sucht Fahrer nach tödlichem Unfall auf B2 in Krün: Er fuhr wohl einfach weiter

Ein schwerer Unfall hat sich am Vormittag in Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf der B2 ereignet. Zwei Menschen wurden getötet. Weitere sind schwer verletzt.