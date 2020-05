Weßling/Bayern: Gemeinde warnt vor Zerkarien im See

Neben den Gänsen könnten bald auch wieder Badegäste am Weßlinger See Platz nehmen. Die Gemeinde warnt jedoch vor dem Schwimmen.

Vom Schwimmen abgeraten

Wer dieser Tage in den Weßlinger See springt, den könnte es anschließend ganz schön jucken. Der Grund dafür sind Zerkarien an der Wasseroberfläche. Ein Badeverbot spricht die Gemeindeverwaltung nicht aus, gibt aber Tipps.