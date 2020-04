Große Vorfreude auf neues Domizil

Nach knapp zwei Jahren Planung und elf Monaten Bauzeit hätten die Sportler des SC Weßling pünktlich zum Osterwochenende in ihr neues Zuhause einziehen können. In die Tat umgesetzt wird der Umzug, sobald die aufgrund des Coronavirus verhängten Beschränkungen aufgehoben oder zumindest gelockert werden. Dasselbe gilt auch für die Eröffnungsfeier, die ursprünglich am 25. April angesetzt war.

Das trübt die Freude über die Fertigstellung des lang ersehnten Sportlerheims für die 1600 SCW-Mitglieder ganz und gar nicht. „Es ist einfach sehr schön geworden“, sagt Claudia Bruns über den 300 Quadratmeter großen Bau auf dem Areal am Meilinger Weg. Sie ist nicht nur Schriftführerin des Vereins, sondern war in den vergangenen Monaten vor allem als Bauleiterin fast täglich auf der Baustelle.

Bei den sportlichen Leitern und Nutzern des zukünftigen Gymnastikraums herrscht schon große Vorfreude. An die 20 Personen finden in dem lichten Raum Platz, sodass die Kursangebote von Yoga bis Pilates nicht wie bisher auf der Empore der Turnhalle oder in angemietete Räume verlagert werden müssen. Derzeit allerdings hallt es noch etwas in dem hohen Saal. Vorhänge an den Fensterflächen sollen das ändern, berichtet Bruns. Kurz vor Ostern waren noch die Elektriker damit beschäftigt, letzte Leitungen zu legen. Über die Fotovoltaikanlage auf dem Dach soll das Sportlerheim mit Strom versorgt werden. „Im Winter kaufen wir bei Bedarf Strom zu“, berichtet Bruns.

Sobald die Telefonleitung gelegt und freigeschaltet ist, kann Geschäftsführerin Carola Palm in ihre neue Bleibe mit Blick auf den Sportplatz vor der Turnhalle einziehen. Der robuste Vinylboden im Büro und den anderen Zimmern lässt sich mit bloßem Auge kaum von einem Parkettboden unterscheiden. Im Gymnastikraum wurde zusätzlich Kork untergelegt. Akkurat geflieste Duschräume, Toiletten auch für Menschen mit Behinderungen, zwei Umkleiden und ein Stüberl mit einer Küche inklusive einer Durchreiche auf die Terrasse und zusätzlicher Stauraum: Bruns lobt die Handwerker, die „pünktlich und zuverlässig“ saubere Arbeit leisteten. „Die meisten kamen mit ihren Angeboten dem Verein sehr entgegen. Einige Betriebe haben sogar ihre Rechnung an uns zurückgespendet“, sagt die Schriftführerin dankbar.

Bislang stecken vom Abbruch des maroden Häuschens bis zu Putzarbeiten im Neubau rund 3000 ehrenamtliche Stunden in dem Projekt. Voraussichtlich weitere 1000 Stunden fließen in den Ausbau der Außenanlagen. Etwa in die nach Westen ausgerichtete Terrasse, die mit den Betonsteinen des alten Häusels gepflastert werden soll. Geplant sind dort noch drei kleine Holzschuppen für Sportgeräte – ebenfalls in Eigenleistung erbaut, versteht sich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 700 000 Euro, davon wurden rund 90 000 Euro gespendet, rechnet Bruns vor. „Die teilweise moderate Beitragserhöhung sichert die Finanzierung der Folgekosten des Neubaus“, sagt Bruns. Die Möbel für Büro, Stüberl und Terrasse stehen schon bereit und werden eingeräumt, sobald vom Innenministerium in Sachen Corona ein entsprechendes Signal kommt.

Michèle Kirner