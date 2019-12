Kupfer-Diebe auf der Christkönig-Baustelle

Einbrecher haben in der Nacht zum Montag die Baustelle der Pfarrkirche Christkönig in Weßling aufgesucht. Sie entwendeten Kupferschrott im Wert von mehreren tausend Euro.

Weßling - Seit mehreren Monaten wird die katholische Pfarrkirche Christkönig in Weßling aufwendig saniert. Kurz vor Heiligabend haben sich jetzt Einbrecher auf der Baustelle herumgetrieben.

Wie die zuständige Polizeiinspektion Herrsching berichtet, trieben die Unbekannten in der Nacht von Sonntag, 22. Dezember, auf Montag, 23. Dezember, ihr Unwesen. Sie brachen die Schlösser von Baucontainern auf, die auf der Schulstraße stehen. Aus den Containern entwendeten sie anschließend Kupferschrott im Wert von mehreren tausend Euro. Danach flüchteten sie unerkannt.

Hinweise auf Täter und Beute erbittet die PI Herrsching unter Telefon (0 81 52) 9 30 20.

Wie berichtet, hatten sich unter dem Dach der Christkönigkirche über die Jahre hinweg Staunässe und Feuchtigkeit gebildet. Das wiederum hatte zu Schäden am Holztragewerk geführt. Für die Sanierung an Weßlings Wahrzeichen sind Kosten in Höhe von mindestens 1,3 Millionen Euro veranschlagt.

Lesen Sie auch:

Ein Einbrecher ist am Sonntagabend ins Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching eingedrungen, wurde jedoch vom Hausmeister überrascht.

Die Kirchen in Weßling müssen allesamt saniert werden. Das sind die Gründe.