Mit dem Materialaufzug auf den Zwiebelturm

An der Kirche Christkönig in Weßling wird seit Monaten gearbeitet. Dieses Foto entstand im August, mittlerweile ist der Kirchturm komplett eingerüstet. Am Sonntag können ihn Interessierte besichtigen.

Kirchensanierung in Weßling

von Hanna von Prittwitz

Wer schon immer wissen wollte, wie der Zwiebelturme der Kirche Christkönig in Weßling von Nahem aussieht, hat am Sonntag Gelegenheit, es herauszufinden. Mit einem Materialaufzug können Besucher den Turm an diesem Tag besichtigen.