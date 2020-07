Nachverdichtung ja, aber nicht für die Münchner

169 Baulücken, 29,5 Hektar Entwicklungspotenzial: Mit einer elementaren Bestandsaufnahme beschäftigten sich diese Woche Weßlings Gemeinderäte. Dabei geht es vor allem um die mögliche Innenraumverdichtung.

Weßling – Ein verbessertes Management und mehr Informationen über die Entwicklungspotenziale der Kommune – das wollte die Gemeinde Weßling, als sie sich für das entsprechende Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung bewarb. Mitte 2019 wurde die Gemeinde aufgenommen, und schon Ende 2019 sollte das Brachflächenkataster fertig sein. „Wir waren ohnehin spät dran, und dann kam Corona“, erklärte Weßlings Bürgermeister Michael Sturm. Liegenlassen wollte er das Thema bis in den Herbst aber auch nicht, also berief er noch eine Sondersitzung ein. Martin Birgel und Mathieu Bogert vom Stadtplanungsbüro Dragomir aus München erläuterten ihr Zahlenwerk.

Die Planer nahmen sämtliche Grundstücke in der Gemeinde unter die Lupe. Das Ergebnis: Es gibt neun Hofstellen mit Restnutzung, 80 geringfügig bebaute Grundstücke und 169 klassische Baulücken. „Insgesamt gibt es 258 Innenentwicklungspotenziale“ fasste Birgel zusammen. Mit einer Größe von 29,5 Hektar. Über all diese Flächen erarbeitete das Büro eine Art Steckbrief und eine Karte, auf der sie farblich markiert sind.

Auch die Eigentümer banden sie ein. 169 Grundeigentümer erhielten im Frühjahr einen standardisierten Fragebogen, 60 schrieben zurück. Die Umfrage sorgte für Diskussionen im Weßlinger Gemeinderat, sie hatte wohl auch bei den Befragten für viel Unruhe gesorgt (wir berichteten). Ergebnis der Umfrage, ganz grob: 14 Eigentümer haben Entwicklungsabsichten, nur drei sind verkaufsbereit, fünf könnten sich einen Grundstückstausch vorstellen. Und nur fünf wünschen sich eine Beratung. Die Planer suchten dann zwei so genannte „Vertiefungsbereiche“ aus. Vertiefungsbereich 1 befindet sich im Bereich Rosenstraße und Enzianweg, für das Gebiet gibt es einen Bebauungsplan von 2008. Vertiefungsbereich 2 umfasst das Gebiet um die Schule und „Il Plonner“ in Oberpfaffenhofen.

Durch die Fraktionen gab es zwar Lob für die Untersuchung, aber auch Ratlosigkeit darüber, wie es nun weitergehen soll. Petra Slawisch (Grüne) sprach von einem „Überblick, den wir schon lange brauchen“. Clemens Pollok (Grüne) und Bürgermeister Michael Sturm kritisierten erneut den Fragebogen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein deutschlandweit geltender Fragebogen auf Weßling passt, ist schon sehr gering“, sagte Sturm. „Erhebungen führen immer dazu, dass Bewegung reinkommt“, stellte Birgel fest. Peter Weiß (FW) fragte sich, wie das Wort Entwicklungspotenzial, „das ja nun ausschließlich mit Bebauung zu tun hat“, mit der Tatsache zusammenzubringen sei, dass täglich 17 Fußballfelder Fläche in Bayern verbraucht werden. Diese Zahl hatte Birgel vorab genannt. „Die Flächen im Innenbereich sind schon in der Siedlungs- und Verkehrsfläche drin, also schon verbraucht“, erklärte er. Rasso von Rebay (FW) stellte schließlich fest: „Vom Prinzip wollen wir keine Verdichtung in Weßling.“ Noch weniger Interesse habe die Gemeinde seiner Meinung daran, „Nachverdichtung für die Münchner zu machen“. Wenn überhaupt, dann für Einheimische, die im Ort bleiben wollten. Die Frage sei: „Wie können wir dem Druck widerstehen?“ „Ich halte es trotzdem für wichtig, dass wir Bescheid wissen, auch für die Planung von Gehwegeverbindungen zum Beispiel“, konterte Sturm. Slawisch warnte davor, die Diskussion misszuverstehen: „Wir machen das hier nicht, um alles zuzubauen.“ Sehr wohl aber gebe es den Trend, dass der Einzelne immer mehr Raum für sich beanspruche.

Über konkretere Möglichkeiten der Verdichtung sprach die Ratsrunde dann aber doch. Die Planer hatten sich für die Vertiefungsbereiche Varianten überlegt. In Oberpfaffenhofen gehören der Gemeinde einige Flächen, dort wäre einiges möglich. Die Hände gebunden sind ihr im Vertiefungsbereich 1. „Die Zeit steht dort still“, sagte Bogert. Nur wenige Flächen seien in Gemeindehand, aber es gebe sehr viele Baulücken. Die Eigentümer dort hätten jedoch keine Entwicklungsabsichten. Sturm fand das nicht schlimm: „Ich will gar nicht, dass das in 15 Jahren alles bebaut ist.“ Wohl aber hätten alle politischen Gruppierungen die Schaffung von Wohnraum in ihrem Programm gehabt. „Wir müssen uns was überlegen.“ Auch Sebastian Grünwald (Grüne) sah die Baulücken nicht kritisch. „Unser Problem ist die Hauptstraße.“

Zuletzt informierten die Planer über Instrumente, mit denen die Gemeinde die Innenverdichtung gemeinsam mit den Grundeigentümern forcieren kann. Eine harte Gangart will die Kommune aber keinesfalls einschlagen, darin waren sich alle einig. Gespräche mit Eigentümern sollten jedoch zur Chefsache gemacht werden, empfahl Birgel. „Das muss schon der Bürgermeister machen.“

Die Gemeinderäte nahmen den Vortrag der Planer zur Kenntnis. Die weitere Vorgehensweise soll der Ausschuss für Ortsentwicklung und Kommunalaufgaben erarbeiten. Sämtliche Ergebnisse aus der Flächenuntersuchung pflegt die Verwaltung in ihr System ein, sie sollen stets aktualisiert werden.