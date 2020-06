Öffentliche Toiletten am Kiosk und mehr Sicherheit 

Nasse Sache: die Ortsbegehung des Umweltausschusses in Weßling, hier beim Stopp am Pfarrstadel.

Bei Schnee und Eis ist der Zugang zum Pfarrstadel eine Rutschbahn, und der verwurzelte Fußweg am Karpfenwinkel wird zur Stolperfalle: Bei strömendem Regen stapften die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Energie und Mobilität Weßling in dieser Woche vom Pfarrstadel bis zum Kiosk. Eineinhalb Stunden lang berieten sie über mögliche Treppen, Geländer und eine öffentliche Toilette am Weßlinger See. Diese soll am Kiosk entstehen.