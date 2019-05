Pro Europa am Weßlinger Maibaum

Es war frisch und ungemütlich. Dennoch fanden sich am Samstagvormittag an die 100 Menschen am Weßlinger Maibaum ein, um gemeinsam Werbung für ein starkes Europa zu machen.

Weßling – Dr. Horst Heuck erinnert sich noch gut an eine Reise nach Großbritannien 1973. Für die Einreise in Dänemark reichte der Personalausweis – aber die Engländer forderten Reisepass und unzählige Dokumente. „Die Dänen trafen wir sozusagen im Treppenhaus. Bei den Engländern mussten wir erst an der geschlossenen Haustüre klingeln“, resümierte der Weßlinger Grüne am Samstag vor knapp 100 Zuschauern, die dem Ruf vom Verein Unser Dorf zu einer „Aktion Pro Europa“ gefolgt waren.

Die Iren erlebte Heuck damals „gleichgültig apathisch gegenüber Zorn und Aggression bis zum Terror. Aus natürlichem Patriotismus wurde Nationalismus mit populistischer Arroganz“. Tendenzen, die jetzt wieder spürbar würden. Unter den Zuhörern waren viele, die die Bilder teilweise dicht verschlossener Grenzen noch lebhaft vor Augen hatten. Viele Jüngere indes kennen nur offene EU-Grenzen, eine Währung und Frieden in Europa. Frieden sei für viele eine Selbstverständlichkeit und der Verdienst der EU, sagt Andreas Lechermann (CSU) und ermahnte alle, am 26. Mai pro Europa zu wählen. „Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland und Europa unsere Zukunft.“ Die Europa-Fahne mit den zwölf fünfzackigen Sternen wehte hinter dem Rednerpult an einem Baum. Zuschauer Tim Müller hatte sich sogar eine umgehängt. „Wir müssen die Dinge zusammen machen und nicht allein“, sagte der Weßlinger.

Fahnenmäßig sei die EU in Weßling noch nicht vertreten, bedauerte Michael Sturm (FW). Es lohne sich, sich in drei Wochen für ein vereinigtes Europas einzusetzen. Wichtig sei, die Mitte zu motivieren, sich gegen den rechten und linken Wählerrand zu positionieren. Unser-Dorf-Vorsitzende Brigitte Weiß hielt ein flammendes Plädoyer für ein friedliches, einheitliches Europa und Susanne Mörtl (SPD) wünschte sich, dass Europa „so bunt bleibt wie mein Schirm“, den sie vorsichtshalber dabei hatte. Selbst wenn man sich manchmal zusammenraufen müsse, um eine gemeinsame Lösung zu finden, vervollständigte Helmut Böhm (Grüne). „Viele Meinungen bringen gute Lösungen“, fand Roland von Rebay (Parteifrei). Von der Weßlinger Blaskapelle begleitet, stimmten schließlich alle gemeinsam die Europahymne „Freude, schöner Götterfunken“ an.

Michèle Kirner