Prügelei in Weßling: Mann (41) in Lebensgefahr

Ein 41 Jahre alter Mann aus Weßling ist bei einer Prügelei unweit des Weßlinger Sees lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind rätselhaft.

Weßling– Ein 41-Jähriger aus Weßling ist bei einer Prügelei lebensgefährlich verletzt worden, sein Bruder (43) wurde leichter verletzt. Beide gaben an, am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr von sechs Männern überfallen und verprügelt worden zu sein. Die Kripo ermittelt und sucht dringend Zeugen.

Die Brüder gaben an, auf der Unteren Seefeldstraße unweit des Weßlinger Sees nach Hause unterwegs gewesen zu sein, als es zu dem Überfall kam. Sechs Männer arabischen Erscheinungsbildes hätten sie überfallen und aufgefordert, Zigaretten herauszugeben. „Nachdem sie keine Zigaretten dabei hatten, schlugen die Unbekannten massiv auf die Brüder ein und verletzten sie mit Faustschlägen und Fußtritten“, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Danach seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die beiden Männer gingen nach Hause und legten sich schlafen. Als die ältere Schwester (46) der beiden die Brüder verletzt in der Wohnung vorfand, alarmierte sie sofort einen Arzt. Der erkannte schnell, dass der 41-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte. Er ließ ihn sofort in ein Krankenhaus bringen; der Weßlinger wurde wegen schwerer Rippenfrakturen notoperiert. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, teilte das Präsidium gestern mit.

Auf die mutmaßlichen Täter hat die Kripo nur wenige Hinweise: „Nach einer ersten polizeilichen Einvernahme kann die unbekannte tatverdächtige Personengruppe von den beiden Opfern wie folgt vage beschrieben werden: Alle Tatverdächtigen sind männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt und sprachen fremdländisch.“ Da der Überfall nicht sofort gemeldet worden war, konnte die Polizei keine Fahndung einleiten. Kripobeamte ermittelten aber gestern auch in Weßling.

Für die Klärung des Falles sind Zeugen dringend erforderlich. Wer den Vorfall beobachtet hat oder anderweitige Angaben machen kann, insbesondere zu den gesuchten Personen, wird gebeten, sich umgehend bei der Kripo Fürstenfeldbruck unter Telefon (0 81 41) 61 20 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden. mm