Putzen und Waschen ohne Chemie

Auf große Resonanz stößt die jüngste Aktion der Weßlinger Kulturgruppe: Wasch- und Putzmittel ohne Chemie selbst herstellen.

Weßling – Gestrickte Wischlappen oder in Wachs getränkte Frischhaltetücher; geraspelte Kernseife und Efeusud: Frühjahrsputz ohne chemische Mittel ist das jüngste Projekt von Weßlings Kulturgruppe, deren Mitwirkende alte Tricks und „Wissensschätze“ ausgegraben haben, was alternative Putzmittel angeht. Am Samstag trafen sich Interessierte zum ersten Mal im Seehäusl der Nachbarschaftshilfe und mischten ökologisch unbedenkliche Putzmittel.

Die Initiatorinnen des Projektes, Ulrike Roos von Rosen und Bärbel Külzer, hatten im Vorfeld einen „selbstkritischen Blick in unseren Vorrat an Putzmitteln und Putzlappen geworfen. Wir haben uns gefragt: Brauchen wir das überhaupt?“, erzählt Roos von Rosen. Auch die Regale der Supermärkte seien voll mit in Plastik verpackten Reinigungsmitteln. „Alles potenzieller Mikroplastikmüll, der unsere Weltmeere und auch die Gewässer in unserem Fünfseenland verseucht“, stellten sie fest und fragten sich: Putzen diese chemischen „Wundermittel“ wirklich besser als Großmutters Hausrezepte? Nein, fanden die Initiatorinnen und recherchierten im Internet und in Zeitschriften nach Bio-Hausmitteln für Fensterscheiben, Böden und Co.. Heraus kamen biologische Dreck- und Fettentferner etwa aus Kastanien und Efeu oder aus Kernseife ebenso wie Anleitungen für gestrickte oder genähte Alternativen zu Schwämmen und Lappen.

Die Kulturgruppe hörte sich im Januar auch bei der Bevölkerung in Weßling um und fragte nach weiteren Geheimrezepten. Wer wollte, konnte in der Nachbarschaftshilfe alte Trocken- und Leintücher sowie kochfeste Wollreste abgeben.

„Die Resonanz war beeindruckend“, sagt Roos von Rosen begeistert. Die Ehrenamtlichen zauberten aus den Materialien Scheuer- und Waschmittel. Aus den alten Handtüchern nähten sie im Akkord neue, aus Baumwollgarn strickten sie krause Lappen, die kratzende vorfabrizierte Schwämme ersetzen – und „tatsächlich streifenfreier als moderne Textilien wischen“, versichert Roos von Rosen. Ihnen zur Seite standen jeweils Asylbewerber, die dabei ganz nebenbei das Stricken lernten. Auch die Männer, freuten sich die Frauen der Kulturgruppe. Viele von ihnen waren auch am Samstag vor Ort. Damit leisteten die Flüchtlinge nicht nur der Umwelt einen Dienst, sondern die dazugelernte Fertigkeit an der Stricknadel sei gleich in ihrem „Kulturkompetenznachweis“ aufgenommen worden, so Roos von Rosen.

Wer auch sein eigenes Putzmaterial herstellen möchte, kann sich entweder im Geschäft LebensRaum Parkett in Weßling melden (Gautinger Straße 1) oder sich während der Öffnungszeiten in der NBH Weßling unter (0 81 53) 37 00 anmelden. Neue Termine werden nach Bedarf gemacht. Die Waschmittel und Lappen können an beiden Anlaufstellen auch bestellt werden.

Biologische Putzmittel selbst herstellen:

Bio-Spülmittel aus dem rund ums Jahr grünen Efeu: Etwa 60 Gramm zerkleinerte Efeu-Blätter und 1 Teelöffel Waschsoda mit 600 ml kochendem Wasser übergießen und mindestens fünf Minuten ziehen lassen. Abkühlen und durch ein Sieb in ein Glas mit Schraubverschluss geben. Für Bio-Spülmaschinen-Pulver: 300 g Zitronensäure in Pulverform, 300 g Soda, 300 g Natron und 125 g Spülmaschinensalz mischen und trocken lagern. Allerdings darf man nicht im Automatikprogramm, sondern bei 50 Grad Spültemperatur waschen. Für 250 ml Natron-Universal-Reiniger: 1 Tl Natron, 1 Tl geraspelte Bio-Kernseife, 1 Spritzer Zitronensaft und 1 Tasse warmes Wasser und eventuell einige Tropfen ätherisches Öl wie Eukalyptus, Lavendel oder Teebaum. In einem Topf Kernseife und Wasser mit einem Schneebesen verrühren. Alle weiteren Zutaten hinzugeben, umrühren und abkühlen lassen - fertig.

Michèle Kirner